Acusados de estafa:Responsables Gran Despliegue de Medios controlaban cuentas

Algunos acusados de estafar veinte millones de euros a más de mil inversores en publicidad han asegurado que el control sobre las cuentas bancarias en las que se ingresaba el dinero lo tenían los responsables de la empresa Gran Despliegue de Medios (GDM), quienes, sin embargo, lo han negado.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este jueves el juicio a dieciocho acusados de estafar más de veinte millones de euros a través de un entramado piramidal a alrededor de 1.100 inversores, y para los que la Fiscalía solicita penas de entre cuatro y ocho años de prisión.

"Tenía acceso a las cuentas bancarias", ha manifestado uno de los acusados sobre el director comercial de GDM, también investigado en la causa, y también ha señalado como posibles responsables a la hermana y a la mujer del mismo, que eran la administradora y la directora de la empresa, respectivamente.

El acusado ha señalado que era la hermana del director quien se encargaba de los pagos, y ha añadido que, aunque nunca lo vio en primera persona, como empresario garantiza que con la velocidad que hacían todas las gestiones era "imposible que contactaran con México".

Una opinión que también han compartido otros tres acusados que han declarado durante la vista.

De hecho, uno de ellos ha relatado que realizó un viaje a México con otros inversores y el citado director de GDM para conocer las instalaciones de la empresa, lugar en el que le presentaron al administrador desde México.

"Me vine convencido de haberle conocido, pero después descubrí que eso no fue así", ha señalado: varios meses después le enseñaron una fotografía de un señor que se suponía que era esa persona, pero no era la misma.

Fue entonces cuando se dio cuenta de que aquel viaje había sido un "montaje".

Por su parte, en la vista anterior dos directores de GDM investigados defendieron que no eran responsables del entramado ni de tener cualquier tipo de control o acceso sobre las cuentas bancarias, y afirmaron que eran los mexicanos "quienes tenían control sobre las mismas".

En sus conclusiones provisionales el Ministerio Público señala que el entramado, creado en abril de 2011, dejó de funcionar "repentinamente" en el mismo mes de 2012 dando como resultado "múltiples perjudicados que no han recuperado el importe de su inversión".

Según la Fiscalía en este tiempo los acusados ofrecieron un negocio muy rentable de inversión a inversores privados, a través de Gran Despliegue de Medios (GDM), que presuntamente era la filial española de la sociedad mexicana Produsur.

El plan incluía la compra de parte de los derechos de explotación de campañas publicitarias de importantes empresas y marcas comerciales para optimizarlos en internet.

Pero el fiscal mantiene que "en realidad no existía verdadera actividad de dichas empresas ni contratación alguna de campañas publicitarias con las marcas comerciales".