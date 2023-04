Acusados de estafar a ancianas vendiendo enciclopedias piden anular el juicio

Los dieciocho acusados de estafar a una decena de ancianas mediante venta de enciclopedias, un engaño con el que supuestamente consiguieron casi 185.000 euros, han pedido la nulidad del juicio porque no se amplió debidamente el plazo de instrucción de la causa y todo el proceso debe decaer.

La Audiencia de Madrid ha comenzado este jueves el juicio a los dieciocho encausados, para los que la Fiscalía pide entre 5 y 7 años de cárcel por estafar a personas mayores mediante la venta de enciclopedias, a quienes coaccionaban para pagar precios desorbitados por ser asesorados e incluso por darse de baja como cliente.

Los hechos se remontan a 2014, cuando según el relato fiscal los acusados lograron hacerse con 43.000 euros de una víctima, 37.645 de otra, 40.550 de una tercera y así sucesivamente hasta embolsarse casi 185.000 euros, hasta que una de ellas denunció y se pilló a varios de ellos "in fraganti", con libros y documentos.

Al inicio del juicio se ha sabido que una de las diez víctimas ya ha fallecido, mientras que uno de los acusados, que es abogado en ejercicio, ha pedido poder defenderse a sí mismo junto a otro compañero.

En las cuestiones previas los letrados de la defensa han coincidido en solicitar que se anule el juicio por defectos de forma que han causado indefensión a los acusados, que quedarían así absueltos.

Han explicado que en 2016 la Fiscalía solicitó al juzgado una prórroga en el plazo de esta instrucción, ya que la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que se había llevado a cabo en 2015 acortaba los plazos genéricamente, pero el juez no contestó y siguió investigando.

El juzgado había archivado la causa inicialmente porque no había autores conocidos, pero la reabrió en 2016 para ordenar unas diligencias y la volvió a abrir en 2017 al saber que supuestamente ya habían sido identificados, de manera que la causa siguió hasta 2019.

"Hay una nulidad radical, de pleno derecho, en la prórroga de la instrucción, una nulidad imposible de reparar", ha defendido uno de los letrados, que ha incidido en que los acusados no declararon válidamente en instrucción.

A esta teoría se han sumado el resto de letrados, aunque algunos han expuesto además otros motivo para invalidar el proceso.

Por su parte la Fiscalía ha defendido que el plazo de instrucción fue prorrogado correctamente y los acusados no han sufrido indefensión, ya que en enero de 2016 el juez ordenó practicar unas gestiones con las compañías telefónicas, pero "no fue un auto de reapertura como tal", y por lo tanto la prórroga que pidió la Fiscalía entonces no era necesaria.

Ya en 2017 sí se reabrió la causa porque la Policía identificó a varios presuntos autores de los delitos, de modo que es este auto el que tiene que ser tenido en cuenta para la prórroga, según ha sostenido la fiscal.

Las acusaciones particulares han compartido esta teoría y han precisado que en marzo de 2017 el juez incorporó al caso diligencias hechas en otros juzgados, ante los que algunos acusados ya habían declarado, y lo volvieron a hacer.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para poder deliberar sobre estas peticiones los magistrados han decidido suspender la vista prevista para el viernes y reanudar el juicio el lunes, cuando desvelarán si aceptan las peticiones de nulidad o, por le contrario, el juicio continúa con la declaración de los investigados. EFE

pgm/jdm