Acusado de tratar de matar a su ex mujer a martillazos en Palma: "Me puse a llorar, exploté y se me borró la mente"

El hombre reconoce los hechos ante el juez pero asegura que no recuerda haber golpeado a su ex pareja: "Me quedé en shock"

El hombre acusado de tratar de matar a su ex mujer a martillazos ha asegurado, este viernes en el juicio en Palma, que no recuerda haberla golpeado: "Me puse a llorar, levanté la cabeza y exploté. Se me borró la mente".

Durante el juicio celebrado este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, el encausado ha reconocido los hechos a preguntas del fiscal. Así, ha relatado que esta mañana, en septiembre de 2019, estaba con su ex mujer hablando en su domicilio, cuando le dijo para volver.

"Le dije que si no volvía en un mes, la iba a denunciar por abandono de familia. Al principio me dijo que sí, pero después me decía que no", ha subrayado, a la vez que ha añadido: "Me empezó a decir cosas que no me gustaban y fue cuando exploté".

Según la Fiscalía, la brutal paliza que le dio a su ex mujer le dejó secuelas motoras y en el sistema nervioso que le impiden a día de hoy valerse por sí misma.

El Fiscal pide para el acusado 15 años de prisión por el delito de asesinato en grado de tentativa, así como una indemnización de 169.000 euros por los daños morales y las secuelas que le dejó la paliza.

((Habrá ampliación))