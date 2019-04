El acusado de secuestro en el consulado de Mali alega que actuó desesperado

El acusado de retener en 2018 durante más de siete horas a la esposa del cónsul de Mali en Barcelona para exigir un visado ha reconocido que actuó así porque se le fue "la olla", ya que le urgía obtener un permiso para ir a su país porque su padre acababa de morir y su madre le necesitaba.

En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha quedado hoy visto para sentencia el juicio contra Dantouma K., en prisión provisional desde hace más de un año, para quien la Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel por un delito de secuestro y otro de robo con intimidación.

En su declaración, el procesado ha admitido que el día 19 de marzo de 2018 acudió al consulado de Mali de la capital catalana, situado en la avenida Josep Tarradellas, para solicitar un salvoconducto para viajar a su país de origen, ya que tenía el pasaporte caducado.

"Se me fue la olla un poco porque estaba un poco cabreado", ha alegado el procesado, que también ha reconocido que amenazó a la mujer del cónsul con "no dejarla salir" si no le rellenaba "el papel", por lo que durante más de siete horas la utilizó de rehén como garantía para poder salir del país.

Sin embargo, en su declaración, Dantouma K. ha negado haber robado 200 euros de la caja del consulado, delito del que también le acusa la Fiscalía, pues ha alegado que llevaba unos 330 euros en el bolsillo porque había estado trabajando en el País Vasco.

Agentes de los Mossos d'Esquadra que se habían hecho pasar por mediadores del Ayuntamiento convencieron al acusado de que saliera con la mujer y, a cambio, le firmarían el salvoconducto que ella había preparado desde el interior, aunque, al salir, el hombre fue detenido.

El ministerio fiscal ha mantenido la petición de ocho años y medio de cárcel para Dantouma K., acusado de haber cometido un delito de secuestro y otro de robo con intimidación, además de indemnizar al cónsul con 200 euros por el dinero sustraído de la caja del consulado.

Por su parte, la defensa del procesado ha pedido su libre absolución y sostiene que, si se le considerase culpable, se trataría de un delito de detención ilegal y otro de hurto.