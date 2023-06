El acusado por la muerte de Romina ruega el perdón tras afirmar que se arrepiente profundamente

El acusado por la muerte de Romina Celeste en Lanzarote, a finales de 2018, ha utilizado este martes el turno de la última palabra en el juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas para mostrar su arrepentimiento y rogar el perdón de la familia de la joven paraguaya, así como el de la suya propia.

En una sesión que ha concluido para que el jurado decida su veredicto, el acusado ha querido ejercer su derecho de utilizar la última palabra asegurando, además, que aceptará la pena que se le imponga.

"Me arrepiento profundamente de todo lo que sucedió. Pido perdón a la familia, aunque no lo merezca, alguien me dijo una vez que el perdón no se pide, el perdón se merece y probablemente yo no merezca el perdón, aún así lo pido y lo ruego a la familia de Romina, a mi familia, a todo la sociedad y, tal y como ha dicho mi abogado, aceptaré la pena que me sea impuesta por este tribunal e ingresaré voluntariamente en prisión", ha concluido.

Asimismo, su abogado ha querido incidir en que lo que ha buscado con este juicio es la "reparación del daño", ya que matizó "es lamentablemente lo único que él puede hacer porque devolverle la vida, lamentablemente no puede hacerlo".

Por ello, dijo, se pretende que al menos los hijos de Romina "tengan asegurada su educación, que su madre pueda por lo menos cerrar un capítulo", al igual añadió que la familia de él, que "también está sufriendo".

El abogado de la defensa ha apuntado que el acusado de matar a Romina va a "aceptar la pena" y que cuando se dicte la sentencia "no se va a recurrir", sino que entrará en prisión. Sobre esto último ha pedido que se tengan en cuenta las circunstancias de este caso, ya que "en ningún momento la defensa ha intentado dilatar el procedimiento, que se podría haber utilizado".

El acusado estuvo en prisión provisional cuatro años, si bien el plazo cumplió y hace unos meses salió en libertad teniendo que acudir a firmar a los juzgados.

"ES LA LACRA DE LA SOCIEDAD"

Durante la sesión de este martes, la abogada de la acusación particular ha querido incidir en que lo que sufrió Romina, la violencia de género, que apuntilló "es la lacra de la sociedad".

En este sentido, se ha cuestionado en varias ocasiones por qué no denunció la joven: "¿por amor, por necesidad...?", y también ha lamentado que los amigos de Romina --que testificaron-- no denunciaran cuando ella les enseñó los moratones de lo que su marido le había hecho, así como ante los mensajes que la joven paraguaya les puso afirmando que la próxima vez "no" lo contaba.

Tras varios días de juicio, comenzó el viernes 2 de junio, ahora el jurado popular tendrá que decidir si declara o no culpable al acusado de la muerte de Romina Celeste a finales de 2018 tras presuntamente matarla, quemar su cuerpo y deshacerse del mismo.