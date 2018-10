Acusado de Pioz pide perdón y dice que tenía la idea fija de hacerlo

Patrick Nogueira, el asesino confeso de sus tíos y sus primos de 1 y 4 años en agosto de 2016 en una vivienda de la localidad de Pioz (Guadalajara), ha pedido perdón a su familia por el cuádruple crimen, ha asegurado que le hubiera gustado evitarlo y ha dicho que tenía la "idea fija de hacerlo" pero no sabía cómo.

Nogueira, que ha comenzado esta tarde a declarar en el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Guadalajara, ha dicho que sólo respondería a las preguntas de su abogada y que no lo haría ni a la fiscal ni a las acusaciones.

Pero antes de someterse al interrogatorio de su defensa, que ejerce la letrada Bárbara Royo, ha querido usar la palabra para pedir perdón a su familia y subrayar que le hubiera gustado evitarlo.

Esposado, con una camisa azul, pantalón beige, gafas y muy cambiado respecto a las imágenes que se conocen de él, Nogueira, de nacionalidad brasileña y de 21 años, está necesitando muy poco de la intervención de la traductora durante las respuestas a su defensa.

A preguntas de la letrada, ha reconocido que su infancia no fue buena, con burlas y acoso por parte de sus compañeros de colegio, y ha dicho que desde muy pronto empezó a beber, hasta el punto de considerarse un adicto a la bebida.

"No puedo cambiar las cosas y no he elegido funcionar de la forma en que lo hice", ha sido su alegato en el inicio de su declaración.

Y se ha defendido al asegurar que gracias al alcohol, veía "sombras" y distorsionaba la realidad. "Las sensaciones vienen y no sé cómo gestionarlas", ha apostillado.