Un acusado de narcotráfico rechaza su entrega a EEUU: Ni consumo ni trafico

Un ciudadano británico reclamado por Estados Unidos por liderar supuestamente una organización criminal dedicada al tráfico de drogas desde Colombia ha declarado que es "imposible" que haya hecho todo aquello de lo que se le acusa y ha asegurado que es una "persona normal", que no consume ni trafica.

La Audiencia Nacional ha celebrado este martes la vista de extradición a Estados Unidos de Jordan Daniel J.A, afincado en España desde hace unos 15 año, en la que la Fiscalía ha apoyado la entrega al estimar que se cumplen todos los requisitos y ha recordado que se le acusa de distribuir e importar cocaína al país que le reclama y de conspiración para lavar el dinero obtenido.

En concreto, Estados Unidos le acusa de liderar una organización criminal llamada UKWhite desde 2013 hasta 2021, dedicada al tráfico de drogas desde Colombia y Bolivia a Reino Unido y a EEUU y al blanqueo de los beneficios, obtenidos a través de bitcoin.

Según los hechos recogidos en el acuerdo del Consejo de Ministros que avalaba continuar con el procedimiento en vía judicial, "UKWhite sigue activo en el envío de cocaína por todo el mundo a través de redes ocultas" y la habría ofertado en, "al menos, 27 mercados de droga" en cantidades que variaban desde los 0,5 gramos hasta los 112, aunque permitiendo la compra en mayores cantidades.

Es más, "investigaciones policiales determinaron que UKWhite desde el año 2013 habría cumplimentado, al menos, 38.000 perdidos de droga".

El reclamado ha negado todas las acusaciones y ha justificado su arraigo en España, donde lleva viviendo 15 años, tiene un negocio y ha abierto un restaurante recientemente.

"No entiendo cómo se supone que haya sido capaz de hacer todas estas cosas y luego además esté vendiendo drogas en Inglaterra y aparentemente vaya a Colombia cuando nunca he estado allí ni hablo bien español. No es verdad", ha asegurado.

Ha reconocido que las bitcoin que recibió pudieron haber sido utilizadas para actividades ilegales pero ha garantizado que no ha tenido nada que ver, que es una "persona normal" que ni consume drogas ni trafica con ellas.

Su defensa, ejercida por el abogado Juan Gonzalo Ospina, ha rechazado la entrega al argumentar que, en el caso de que hubiese cometido esos hechos, estos se habrían producido desde su casa en Marbella y la competencia sería de los tribunales españoles. Además, ha dicho que aún queda un recurso por resolver en la Audiencia de Málaga.

Y si el tribunal no comparte sus argumentos, ha solicitado que subsidiariamente que reclame a Estados Unidos que concrete la cantidad de droga con la que habría traficado al haber un "error material" al respecto.

La Fiscalía, por su parte, ha negado que su residencia en España pueda equipararse "en modo alguno" con tener nacionalidad española y ha indicado que, en relación a la cadena perpetua que se le podría imponer en EEUU, este país ha dado "garantías suficientes" de que se podría revisar.