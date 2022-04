El acusado de matar a Lorena Dacuña pide perdón y asume su condena

El acusado de matar a puñaladas a la gijonesa Lorena Dacuña en febrero de 2020, una vez finalizada una relación de pareja de ocho años, ha pedido perdón y ha asumido que tan solo le queda cumplir la condena que se le imponga por lo que hizo.

"Pido disculpas a la familia, amistades y a la sociedad, y no puedo decir más. Lo único que me queda es cumplir con lo que he hecho, ha afirmado José Manuel S.M. en la cuarta jornada del juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Asturias.

La Fiscalía pide 20 años de prisión por un delito de asesinato con agravante de parentesco y desprecio de género, una petición a la que se ha adherido su propia defensa, mientras que las acusaciones particular y popular reclaman una condena de 25 años al entender que también hubo ensañamiento.

El acusado, de 52 años, también ha utilizado su turno de última palabra para tratar de desmentir a los familiares y amigos de Lorena, que tenía 41 años cuando fue asesinada, al rechazar que fuera una persona controladora y acosadora.

Sin embargo, sus palabras han sido contrarias a las posturas de Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones particular y popular, que coinciden en que el acusado era celoso y controlador.

En su informe definitivo, la Fiscalía sostiene que en la madrugada del 2 de febrero de 2020, tras acabar el turno en la sidrería en la trabajaba como camarero, el acusado, una persona "controladora y celosa", fue a su casa a coger un cuchillo que metió en una mochila y se dirigió al bar donde Lorena estaba con otro hombre.

El Ministerio Público relata que el acusado les siguió hasta casa de la víctima, donde les atacó por sorpresa con un cuchillo y finalmente mató a puñaladas a Lorena.

La Fiscalía califica los hechos de asesinato porque la muerte no fue casual sino que el acusado "maquinó" para conseguir matar a Lorena, pero rechaza que hubiera ensañamiento porque la mató "en cinco minutos".

Sin embargo, tanto la acusación particular como la popular sí consideran que hubo ensañamiento porque la víctima sufrió una veintena de cuchilladas, y solo una de ellas, en el corazón, fue mortal.

El jurado comenzará a deliberar mañana, una vez le sea entregado el objeto de veredicto.