Acusado disparar subfusil al aire en Nochevieja: "Pensaba que era de fogueo"

El acusado de disparar al aire con un arma de fuego tipo subfusil en el barrio de Los Pajarillos de Valladolid en la Nochevieja de 2018, para el que la Fiscalía pide diez años de prisión, ha alegado que estaba "borrachillo", que le dejaron un arma que pensaba que era de fogueo y que, tras disparar durante "cinco segundos", la devolvió.

El juicio se ha desarrollado este martes en la Audiencia Provincial de Valladolid por los hechos ocurridos poco después de la medianoche de la Nochevieja de 2018, cuando R.R.L. salió a la calle tras comer las doce uvas y disparó al aire con lo que defiende que era "una pistola de fogueo".

Tras grabarlo y compartirlo en redes sociales, el vídeo se hizo viral y los medios de comunicación se hicieron eco, lo que provocó días después la detención de cinco hombres, entre los que se encontraba el acusado y su hijo, quien este lunes se ha acogido a su derecho a no declarar.

Tanto el acusado como dos de los testigos (su sobrino y su nuera) han reiterado en repetidas ocasiones que el día de los hechos llevaba bebiendo vino, whisky, champán y ron desde por la tarde, que "era el más borracho de todos" y que por entonces tenía problemas con el alcohol.

"Yo llegué por la tarde y estaban de fiesta bebiendo, ese día nos desfasamos. Ya sabe como somos los gitanos", ha declarado el sobrino del acusado, quien ha recordado que su tío aquel día "estaba en un exceso que no controlaba".

Cuestionado por la fiscal sobre quién le dejó el arma con el que realizó los disparos, ha detallado que no sabe quién fue, pero ha insistido que no formaba parte de su familia y que ya estaba en la calle dando tiros antes de salir él.

"Me la dieron, yo tiré y se la devolví. Quien me la dejó no era de mi casa", ha asegurado, a pesar de verse en uno de los vídeos cómo una persona realiza disparos desde el balcón de su vivienda, secuencia en la que el acusado dice no ser él.

El jefe de grupo de la Policía Nacional que llevó el caso ha recordado que al ver los vídeos de los disparos reconoció la ventana que era la vivienda del acusado, en la zona de Las Viudas, domicilio que ya conocía por motivos profesionales.

Ha expuesto que en las imágenes se ve primero al hijo del acusado disparando una pistola y después a R.R.L. haciendo lo propio con el subfusil "tipo UZI", del que dice que es un arma real ya que si fuera de fogueo "el retroceso sería menor".

"He disparado subfusiles y no tengo duda, es un arma real", ha sentenciado el jefe de grupo, quien cree que la persona que dispara desde el balcón es el acusado por la similitud de la ropa, y quien ha relatado que en los vídeos se ve un cartucho en el alféizar de la ventana.

El juicio ha quedado visto para sentencia, con la petición de la Fiscalía de diez años de prisión por un delito de depósito de armas de guerra y 13 años de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo; la defensa ha mantenido la petición de absolución.