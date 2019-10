Acusado dice que el dinero que envió a su exmujer yihadista era para la dote

Un acusado de yihadismo ha negado en un juicio haber financiado el viaje a Siria de dos personas, entre ellas su expareja, para poder alistarse en el Dáesh y ha sostenido que el dinero que le envió a ella correspondía a la dote que estaba obligado a pagarle por divorciarse.

Así lo ha expresado este lunes F.L., de nacionalidad marroquí, en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional y que ha quedado visto para sentencia, en el que se enfrenta a una petición del fiscal de diez años de prisión, así como a una multa de 25.319 euros, 20 años de inhabilitación y siete de libertad vigilada y la expulsión del territorio español por un delito de financiación terrorista.

En su escrito de acusación el fiscal sostiene que F.L., entre marzo y noviembre de 2016, hizo desde Málaga "constantes aportaciones de dinero, en un total de 6.329 euros, para sufragar los gastos de viaje de su mujer, y a una tercera persona "a Turquía/Siria para incorporarse a la yihad armada".

La mujer, nacida en Marruecos, cuenta con una orden de detención internacional dictada por la Comisaría General de Información, según informaron en su momento fuentes de la investigación.

Durante la vista, F.L. ha negado haber notado un proceso de radicalización en su exmujer ya que ella "tenía un comportamiento normal", y ha añadido que nunca le manifestó su intención de trasladarse a Siria.

El acusado ha explicado que su relación con la mujer terminó en febrero de 2016 aunque continuaron viviendo en la misma casa hasta que, a finales de ese mes, ella le manifestó que viajaría a Grecia "en busca de una nueva vida". No obstante la exesposa interrumpió el trayecto en Turquía.

Según ha afirmado F.L., él se enteró de que su exmujer se encontraba en Turquía porque a principios de marzo de ese año le llamó para pedirle dinero, que él le envió porque "por haber roto tenía que pagar la dote", de la que faltaba por sufragar 8.000 euros, pues de lo contrario le metería en la cárcel.

"No escondo nada, todo lo que he hecho es legal", ha señalado F.L., quien ha añadido que sufragaba la dote a su exmujer en pagos fraccionados ya que al ser "frutero" y "vender patatas y tomates" no podía pagarlo de golpe.

Los agentes de la Policía Nacional que han declarado en calidad de testigos han relatado que la investigación se inició a raíz de una alerta por la posibilidad de un ataque terrorista en suelo europeo a cargo de dos hermanos, que además podrían tener una conexión con una persona en España.

Además, han explicado que tenían conocimiento de la actividad de la mujer, ya que era activa en redes sociales donde compartía "contenido bélico" para captar "foreign fighters" utilizando un seudónimo.

Han apuntado que la mujer realizó varios viajes, en los que pasó por Turquía, Italia, Siria, Francia y Marruecos, donde recibía las remesas provenientes del acusado o por persona interpuesta, y que incluso volvió un tiempo a España, donde se hospedó en el domicilio del acusado.

No obstante, han resaltado que el acusado inició los trámites del divorcio una vez que la mujer ya había entrado en Siria, casi un año después de la separación, y que parecía que lo hacía para "cortar cualquier cabo con su mujer".

Por su parte, un testigo protegido ha declarado que el acusado le pidió enviar dinero a Turquía porque ya había superado el límite establecido para las transferencias internacionales, y que además le manifestó que su mujer se encontraba en ese país porque tenía problemas para quedarse embarazada y había ido a curarse.

El Ministerio Público ha mantenido su petición y ha añadido la solicitud expulsión de F.L. del territorio nacional, mientras que la defensa a interesado una sentencia absolutoria y la inmediata liberación de su representado al considerar que la investigación policial está basada en "conjeturas".