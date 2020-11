Acusado de atentados en Cataluña decide no declarar y reitera arrepentimiento

Mohamed Houli Chemal, superviviente de la explosión de Alcanar (Tarragona) y uno de los tres acusados por los atentados en agosto de 2017 en Cataluña se ha acogido a su derecho a no declarar, si bien se ha remitido a sus manifestaciones durante la investigación, su voluntad de colaborar y su arrepentimiento.

La Audiencia Nacional ha iniciado a las diez de la mañana el juicio a los tres acusados por los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona) que causaron la muerte de 16 personas y 140 heridos, si bien ninguno de los tres procesados lo está por las muertes.

Los acusados están procesados por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas; y conspiración para el delito de estragos terroristas; así como colaboración con la célula terrorista.

Junto a Mohamed Houli, para quien la Fiscalía solicita 41 años de prisión, se sientan en el banquillo Driss Oukabir, a cuyo nombre se alquiló presuntamente la furgoneta utilizada en Las Ramblas y para quien el fiscal pide 36 años, y Said Benn Iazza, quien supuestamente prestó su documentación y un vehículo para comprar y transportar precursores explosivos, y que suma una petición de ocho años.

El primero, Mohamed Houli, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el fiscal, al tiempo que se ha mantenido en sus manifestaciones anteriores.

"Siempre que se me ha llamado a declarar, he declarado, incluso una vez voluntariamente, y siempre he manifestado mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento", se ha limitado a decir antes de que comenzaran a mostrarse en la sala diferentes vídeos de los acusados, incluso uno en el que se ve a uno de ellos fabricando presuntamente explosivos y diciendo "enemigos de Dios, aquí os esperaremos".

Antes del primer interrogatorio, el inicio del juicio ha estado protagonizado por un rifirrafe entre Luis Álvarez, el abogado del acusado Driss Oukabir, y el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, tras la queja del primero sobre el lugar que ocupaba en la sala.

El letrado ha advertido de que abandonaba la sala porque su ubicación física -detrás del Ministerio Fiscal- no era el adecuado para observar la reacción de los fiscales, los abogados o los testigos.

"Se ha elegido ese lugar porque es el más cercano a los acusados", ha explicado Guevara, que, no obstante, ha acordado un cambio de lugar para que la defensa pueda observar bien a los testigos y ha instado al abogado a cambiar de ubicación.

"Ya está bien, si no quiere pasarse ahí se queda donde está, ya vale", ha zanjado el presidente de la sala antes de dar comienzo al juicio.