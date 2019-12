Acusado de agredir a su pareja afirma que es "delincuente, no maltratador"

Un hombre acusado de agredir a su pareja dos meses después de salir de prisión, donde cumplió seis años de condena por otros hechos, ha declarado este martes que es "un delincuente, pero no un maltratador", mientras que la mujer ha asegurado que él "quería acabar" con su vida.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado visto para sentencia el juicio contra J.D.C.G., para quien el Ministerio Público ha ratificado su petición de 11 meses de cárcel por un delito de maltrato y ha ampliado de 3 a 5 años la duración de la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima y comunicarse con ella.

Según han informado fuentes del caso a Efe, la acusación particular ejercida por la ya expareja ha reclamado 9 años de prisión por maltrato habitual, amenazas y vejaciones, ya que considera que la indujo a suicidarse haciéndole tomar una decena de pastillas compradas, según la mujer, en un "quiosco clandestino".

En su declaración ante el tribunal, el acusado ha recordado que la relación duró "cinco o seis años" y que persistió mientras estuvo en la cárcel, pero ha afirmado que "es totalmente incierto" que maltratase, amenazase y agrediese con un cuchillo a su pareja.

"Me pude poner nervioso o la pude insultar, pero no pegarle o ponerle un cuchillo. He podido chillarle, no una vez sino muchas, y también me he autolesionado, aunque no delante de ella ni de nuestra hija", ha añadido.

"Antes que hacerle algo a ella, me lo hago yo", ha respondido cuando le han preguntado por las lesiones que sufrió la mujer.

"Salir (de la cárcel) fue lo peor que hice, pero fue por mi hija", ha dicho J.D.C.G., quien en el turno de la última palabra ha señalado que la mujer lo "acosó" mientras estuvo recluido, por lo que presentó "instancias para que se le prohibiera la entrada".

La mujer ha indicado que la relación duró hasta 2010, cuando él ingresó en prisión y ella dejó de ir a verlo "a los pocos meses", en especial después de que "en un vis a vis" sufriese "la primera agresión".

Cuando el encausado salió en libertad, en mayo de 2016, ella le permitió acudir a su domicilio "para no negarle una vida con su hija", pero "a partir de ahí ya se quedó en casa".

"Está enfermo de la cabeza", ha proseguido la presunta víctima, quien ha narrado que sufrió "bofetadas, puñetazos" y un intento de apuñalamiento el día de los hechos, el 5 de julio de 2016.

Además de las agresiones físicas, el encausado la "obligó" a comprar y tomarse unas pastillas y estuvo "dos días sin saber dónde" se encontraba, ya que perdió el conocimiento.

"Por el camino me decía que quería acabar con mi vida. Cuando me despertó, decía que había ido a ver si había dejado de respirar", ha recordado.