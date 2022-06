Acusada de insultar a un concejal del PP por redes acepta 4 meses de cárcel

La mujer acusada de insultar en enero de 2018 por redes sociales al concejal del PP en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) Carles Jiménez, por su ideología y filiación política, y también por comentarios sobre su orientación sexual, ha aceptado 4 meses de prisión por un delito contra los derechos fundamentales.

La acusada, S. C., que ha pedido perdón este lunes a la víctima ante el tribunal de la sala 10 de la Audiencia de Barcelona, no deberá ingresar en prisión al haberse acordado la suspensión de la pena impuesta durante dos años con la condición de que no cometa ningún delito durante ese periodo.

Además, las partes han acordado una multa de tres euros diarios durante 4 meses, lo que se traduce en una cuantía de 360 euros para la que la defensa de S. C. ha pedido el fraccionamiento en dos meses.

La condena también ha supuesto una inhabilitación del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; la prohibición de ejercer durante tres años y cuatro meses cargos docentes, así como de ocio y de tiempo libre durante tres años y cuatro meses; y la imposición de las costas del juicio.

Los hechos se produjeron entre los días 4 y 7 de enero de 2018, cuando la acusada vertió repetidos insultos a través de Facebook donde le calificó de "rata" por representar al Partido Popular y emplazó a los miembros de su formación a abandonar el municipio.

Además, la autora de los mensajes también realizó comentarios ofensivos sobre su orientación sexual, e insistió en su actitud de menosprecio en redes al asegurar que tenía material "para todos" y que diría cosas "más gordas" cada vez que un "comepollas" le comentara algo por la red social.