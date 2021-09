Acusaciones piden al juez que declare la madre del presunto asesino de Marta Calvo para saber si le encubrió

Una de las acusaciones particulares del caso de Marta Calvo ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 20 de València que cite como testigo a la madre de Jorge Ignacio P.J. para saber si encubrió a su hijo tras la muerte y desaparición de la joven.

Así consta en el escrito, consultado por Europa Press, presentado por una de las acusaciones en el procedimiento que se sigue en el juzgado contra Jorge Ignacio P.J. por dos delitos de homicidio/asesinato consumado; tres delitos de homicidio en grado de tentativa; un delito de omisión del deber de socorro; un delito contra la integridad moral/lesiones; contra la salud pública; un delito de profanación de cadáveres y otro de agresión sexual.

Esta acusación, ejercida por el letrado Juan Carlos Navarro, ha requerido la declaración tras la prueba pericial del investigado y las últimas diligencias realizadas por la Guardia Civil para encontrar el cadáver de Marta Calvo.

En su escrito, el abogado pone de manifiesto que el resultado del informe forense "confirma" que el acusado ha ido facilitando informaciones contradictorias en la causa.

Además, subraya que la llegada de la madre del investigado durante los días de la desaparición de Marta Calvo --joven sobre la que se le perdió la pista hace más de dos años en Manuel tras mantener relaciones sexuales con el acusado, quien reconoció que la descuartizó tras una muerte fortuita-- "no es casual".

El letrado reconoce que a la madre le ampara el encubrimiento impune respecto de su hijo, tal y como recoge el artículo 416 de la LeCrim, pero lamenta que no se le haya interrogado o no haya dado su versión respecto del conocimiento que tiene de los hechos denunciados por las otras víctimas. "Incluso su testimonio podría servir para confirmar las explicaciones ofrecidas por el investigado", apostilla.

Además, añade: "No sabemos si la estrategia de la defensa será citarla para la celebración del plenario y ofrecer una versión sorpresiva que impida a las acusaciones reaccionar con nuevas pruebas, vetadas por tardías, para desmentir o confirmar la posible versión venidera". Con lo que insiste en que se le cite a declarar como testigo en la causa.

INFORME FORENSES

Forenses que han examinado a Jorge Ignacio P.J. han descartado que padezca una enfermedad mental y han detectado que tiene rasgos de una personalidad antisocial.

Los expertos señalan que el funcionamiento intelectual general del presunto asesino es "plenamente satisfactorio" al no presentar ningún deterioro cognitivo.

"Su lenguaje es apropiado, fluido y coherente, con un ritmo y tono normales, con gran facilidad de palabra", añaden, y apostillan: "No presenta alteraciones de la percepción ni trastorno del curso ni del contenido del pensamiento. No padece enfermedad mental genuina o psicótica y no padece deficiencia mental". Descartan un trastorno de personalidad.