Acusación pide prisión revisable Ana Julia y la defensa, tribunal profesional

Las acusaciones particular y popular en la causa contra Ana Julia Quezada han dicho hoy que pedirán para la acusada la pena de prisión permanente revisable por el asesinato del niño de 8 años Gabriel Cruz, mientras que la defensa ha indicado que pedirá que sea juzgada por un tribunal profesional.

Tanto Francisco Torres, abogado de los padres de Gabriel, como Patricia Catalina López, delegada en Andalucía de la Asociación Clara Campoamor, han señalado tras la comparecencia ante el juez de Quezada, celebrada esta mañana, que consideran a la investigada autora de un delito de asesinato de los artículos 139.1 y 139.3, así como 140.1, del Código Penal, y que en dicho delito de asesinato concurren el ensañamiento y la alevosía como agravantes.

Torres ha dicho que no le ha sorprendido la retirada por parte del juez instructor del delito de detención ilegal y ha revelado que él no lo había contemplado porque consideraba que el traslado del niño a un cortijo de Rodaquilar, en Níjar (Almería), formaba parte de "la misma dinámica comisiva del asesinato, no se produjo el retener y encerrar".

Ha manifestado que además de por asesinato, acusará a Quezada por sendos delitos contra la integridad moral, uno por cada progenitor del menor y también ha concretado que la Fiscalía considera a Quezada autora de un asesinato con alevosía pero no ensañamiento, y que el Ministerio Público ve dos delitos de lesiones psíquicas cometidos contra los padres pero no contra la integridad moral.

Además ha informado de que ha solicitado una diligencias médica para "poner en cuestión la pericial de la autopsia de los médicos forenses" para avalar precisamente la tesis del ensañamiento, una prueba que podría estar lista en "una o dos semanas" y que requerirá del DVD con el TAC que se le hizo al niño para analizarlo con "mucha más solvencia".

Sobre la prisión permanente revisable, ha señalado que desde el principio dijo que solicitaría la pena legal y que la que "actualmente está vigente" es ésta, ya que el artículo 140 establece que deberá imponerse la misma en los supuestos "como es este caso, en los que exista un menor de 16 años".

Patricia Catalina ha considerado que el ensañamiento se ha producido porque los hechos "presuntamente cometidos son absolutamente atroces" y que por su parte se pedirá una pericial de medicina legal forense.

Por su parte, el abogado de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández Thiel, ha defendido que sea juzgada por un tribunal profesional y no por un jurado popular porque se podría conculcar en caso contrario su derecho a un proceso con "todas las garantías".

"Dada la enorme repercusión mediática que ha tenido este procedimiento, creemos muy difícil que se pudiera juzgar con imparcialidad por un jurado", ha añadido Thiel, que ha apuntado que su cliente en cualquier caso habría cometido un "homicidio u homicidio imprudente".