La acusación critica el archivo de la causa de Cifuentes en campaña electoral

La acusación que ejerce Adade en el caso Púnica ha recurrido el auto de archivo de la causa que afectaba a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en un escrito en el que cuestiona además que el juez tomara esa decisión en medio de una campaña electoral.

El juez Manuel García Castellón acordó el pasado 20 de abril el archivo de la causa al considerar que no se ha acreditado que Cifuentes participara en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid mediante la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea en los procesos de licitación de 2009 y 2011.

El juez decidió asimismo el sobreseimiento de la causa para los otros dos investigados: a letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y el presidente del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández,

La acusación expone que, sin haber practicado prueba nueva, el juez que había rechazado el sobreseimiento de la causa para Fernández y Recoder el pasado año por existir indicios claros de delito ahora decide archivarlo.

Esas razones que impedían el archivo -apunta el recurso- "lo son también para la Sra. Cifuentes, por mucho que haya ocupado cargos más altos, tenga mejores amigos o más influyentes, o al tiempo de dictar el Auto estuviésemos en plena campaña electoral (lo que rompe, dicho sea con el mayor de los respetos, el uso de la Audiencia Nacional de evitar interferencias en estos periodos)".

Adade sostiene que la prueba que obra en la causa "desdice abiertamente" que ignorase o no participase en esas decisiones cuando era vicepresidenta de la Asamblea.

"Existen en nuestra opinión y en la de la Fiscalía hasta hace poco, y no se han producido diligencias de investigación que contradigan los indicios hasta ahora acumulados y por lo tanto que justifiquen el cambio de actitud ni del instructor ni del Ministerio Fiscal, insistimos, existen sobrados indicios no sólo para mantener la condición de investigada de la Sra. Cifuentes, sino para decretar la apertura de Juicio Oral y que adquiera la condición de acusada", plantea la acusación.

Porque entre las negativas al sobreseimiento y el momento actual "no ha cambiado nada, y por tanto las causas o razones que lo justificaban entonces, no han desaparecido, ni ha habido ningún hecho objetivo que las altere, por lo que el cambio de situación no está razonable ni jurídicamente justificado", añade.

De ese modo, tacha el auto de "extemporáneo" y "precipitado" al dictarlo a pocas semanas del cierre de la instrucción y se pregunta "qué sentido tiene el precipitarse a sobreseer sin razonamientos sólidos, podía haber tranquilamente esperado al Auto de Transformación que al incluir un relato completo de los hechos hubiese tal vez conseguido fundar mejor su decisión y que la misma resultase al menos razonable y razonada". EFE