PP insiste en que Sánchez utiliza a Ábalos de escudo porque si cae tendrá que asumir las explicaciones y dar la cara

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, se ha referido este domingo a la reunión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y ha dicho que es "una película de terror".

"Pedro Sánchez utiliza a Ábalos de escudo porque sabe que si le deja caer, él tendrá que asumir las explicaciones y tendrá que dar la cara ante los medios de comunicación", ha afirmado Montesinos, que ha agregado que "Sánchez no quiere dar la cara ante el 'caso Ábalos'". A juicio de Montesinos, "el 'caso Ábalos' ya no es una película de suspense, es una película de terror, porque cada vez conocemos más datos sobre esa catarata de mentiras de lo que ocurrió en el aeropuerto de Barajas".

Montesinos, que ha visitado el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, ha criticado que Pedro Sánchez "no quiere decir la verdad y en esta película de terror a nosotros nos gustaría que nos explicaran dónde están las grabaciones de las cámaras del aeropuerto de Barajas". "Por qué no se enseñan, por qué no enseñan a todos los españoles lo que ocurrió en el aeropuerto de Barajas", se ha preguntado, aludiendo a que, según las últimos datos, "del avión de la señora Delcy Rodríguez salieron hasta 40 maletas a la embajada venezolana y fueron esas maletas introducidas en coches oficiales".

"¿Qué tiene que decir de todo esto Pedro Sánchez?", se ha preguntado el vicesecretario de Comunicación del PP, insistiendo en que "en esta película de terror Sánchez utiliza como escudo a Ábalos", pero ha incidido en que "nadie se equivoque: el 'caso Ábalos' también es el caso de Pedro Sánchez".

Por último, Montesinos ha señalado que el PP "no va cejar en su empeño de saber toda la verdad". "Los españoles no se merecen un gobierno que sistemáticamente mienta y por eso vamos a seguir con nuestra ofensiva parlamentaria y legal para que, caiga quien caiga, los españoles sepan qué ocurrió en el aeropuerto de Barajas".