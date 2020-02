El PP acusa a Sánchez de usar a Ábalos como escudero para no dar la cara

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha acusado este jueves a Pedro Sánchez de usar como escudero al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para no dar la cara sobre el encuentro que mantuvo en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El presidente del Gobierno "no deja caer a Ábalos" porque si dimite "tendrá que ser Sánchez quien dé la cara ante los medios de comunicación y dar todas las explicaciones", ha afirmado Montesinos en Salamanca poco antes de participar en un acto en un colegio de la capital.

"Los españoles ya saben que este no es el caso Ábalos sino que es el caso Sánchez, es el caso Marlaska, es el caso de un Gobierno que miente sistemáticamente a los españoles", ha agregado.

Por todo ello, ha emplazado "formalmente" al ministro de Transportes a que "dé un paso al frente y dimita, que asuma las responsabilidades políticas y que ponga fin a un culebrón que no solo desgasta la imagen del Gobierno sino de España".

Montesinos ha vuelto a acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de "mentir sistemáticamente" a los españoles tras "conocerse hoy por los medios de comunicación que las maletas que llevaba la número dos del régimen de Maduro no pasaron por ningún control de seguridad".

El vicesecretario de Comunicación del PP ha aprovechado su comparecencia ante los periodistas para dirigirse a los españoles y pedirles que comparen "lo que hacen unos y otros".

"El PP siempre está en defensa del interés general; ha dicho al Gobierno que aquí estamos, que podemos negociar y dialogar y que somos un partido de Estado y de Gobierno. Y al otro lado está el señor Sánchez, que ataca al principal partido de la oposición y que no quiere saber absolutamente nada de nosotros", ha añadido.

Además, ha destacado que el jefe del Ejecutivo "sigue instalado en el 'no' es 'no'" y "no quiere nada con las fuerzas constitucionalistas", ya que está en la línea de "ceder una y mil veces ante los independentistas con tal de seguir durmiendo en la Moncloa".