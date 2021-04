El PP acusa a Sánchez de "olvidar" a los jóvenes y contrapone su actuación con la del Gobierno de Ayuso

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "olvidar" a los jóvenes españoles y ha contrapuesto su actuación con la del Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso favoreciendo el "emprendimiento".

Así lo ha asegurado tras reunirse con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE), en la que también han participado el candidato a la Asamblea de Madrid, Miguel Ángel García, y el secretario general del PP de Chamartín, Carlos González.

Beltrán ha destacado la "importante labor" que realiza el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para "facilitar el emprendimientoy la lucha contra el desempleo" frente al "olvido" al que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos "ha sometido a los jóvenes y a los emprendedores".

"El Ejecutivo de Ayuso se ha convertido en una referencia", ha manifestado la dirigente del PP en la reunión, en la que ha expuesto el "panorama desolador al que se enfrentan los jóvenes en España, donde el 40% está en paro y el 60% no puede emanciparse", según ha informado el PP en un comunicado.

El líder del PP, Pablo Casado, también aseguró este lunes que "el 40% de jóvenes sufre paro, el 20% fracaso escolar y el 60% no puede emanciparse". "No se habían recuperado de la crisis de Zapatero y dice Sánchez que tendrán que pagar su deuda hasta el 2058", afirmó, para añadir que el PP "no consentirá una generación perdida por el egoísmo y la incompetencia del PSOE".