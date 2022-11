El PP acusa a Sánchez de ofrecer "impunidad" con una "sedición a medida"

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de promover una "cultura de la desobediencia" y ofrecer "impunidad al independentismo catalán para que "les salga gratis cuando lo vuelvan a hacer", mediante una reforma del delito de sedición "a medida".

Fernández y la secretaria Nacional de Interior del PP y diputada en el Congreso, Ana Vázquez, han participado en un acto en Barcelona bajo el lema "Seguridad es libertad", con asistencia de representantes sindicales de distintos cuerpos de seguridad.

Para el líder del PP Catalán, el independentismo está tratando de que las instituciones que impidieron el "golpe" de octubre de 2017, es decir, "la Corona, la justicia, el CNI y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", estén "lo suficientemente debilitados para que no puedan impedirlo de nuevo cuando lo vuelvan a intentar".

Los populares, ha dicho, "no bajarán la guardia" ni se dejarán engañar por "falsas distensiones" promovidas desde la Moncloa, donde la "cultura de la desobediencia se ha instalado en el Gobierno de Pedro Sánchez", que quiere "hacer una sedición a medida de los que dicen que lo van a volver a hacer".

"El objetivo -ha advertido- es que cuando lo vuelvan a hacer les salga gratis y no tengan que asumir ninguna responsabilidad sobre sus actos. A eso Sánchez lo llama distensión ante los que quieren violar la ley. Se puede estar tranquilo durante un tiempo, pero cuando vuelvan reforzados lo harán con más saña".

Por ello, ha dejado claro que los acuerdos de Estado deben ser para "fortalecer al Estado, no para debilitarlo; para frenar a quienes dicen que lo volverán a hacer, no para facilitar sus objetivos desde la impunidad; para fortalecer la ley, la democracia y la convivencia, no para destruirlas con el constante chantaje del separatismo".

"Ante los que pretenden debilitar el Estado, el PP estará para fortalecerlo siempre", ha avisado Fernández, que ha mostrado por otro lado su preocupación ante el hecho de que Cataluña "ha dejado de ser una sociedad segura", con un "aumento del 10% de los delitos y aglutinando el 42% de okupaciones ilegales de España".

Ante esa situación, ha lamentado que la "retórica cupera y podemita, con complicidad de ERC, JxCat y PSC", es "estigmatizar" a los agentes de orden y señalarlos "directamente como fachas".

En es sentido, ha cargado contra el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, por su "silencio" cuando se "insulta" a los cuerpos de seguridad del Estado, que es "severo y despectivo" con los Mossos y en cambio se refiere con "mimitos" a los delincuentes.

"LA POLICÍA NACIONAL NO SE VA DE LA COMISARÍA DE VÍA LAIETANA"

En su intervención anterior, la secretaria Nacional de Interior del PP y diputada en el Congreso, Ana Vázquez, ha denunciado el "acoso" en Cataluña hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se "jugaron el tipo" para defender la Constitución en 2017, aunque también ha reconocido la colaboración en aquel momento de "muchos" mossos d'esquadra, "no todos".

Y ha criticado que se vaya a votar la "expulsión" de la Policía Nacional de la Comisaría de Via Laietana", por lo que ha expresado un compromiso de los populares: "El PP va a dar la cara. Seremos contundentes: de la Via Laietana la Policía Nacional no se va".

Unas palabras que ha agradecido Fernández, que ha afeado la "pretensión del separatismo, con complicidad de la izquierda, de humillar a la Policía de hoy, dando por cierta la idea absurda de que los edificios cometen delitos. ¿Qué culpa tienen los policías de hoy de las tropelías que sin duda se cometieron en los 60 y 70?", ha dicho en relación a las torturas de la policía franquista en esa comisaría.