El PP acusa a Sánchez de "meter la mano en el bolsillos a los españoles"

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "meter la mano en el bolsillo a los españoles" como a su juicio hizo también José Luis Rodríguez Zapatero, y ha pedido "pasar página" con Alberto Núñez Feijóo de la "bicefalia a palos".

El número tres del PP ha intervenido este domingo en la 25 Interparlamentaria que la formación celebra en Toledo, donde ha sostenido que Sánchez está ya "de facto en la oposición" porque "copia, insulta y contraprograma", y ha vaticinado que "acabará como Pablo Iglesias", siendo "más pronto que tarde un mal recuerdo".

"Va siendo hora de que Sánchez siga los pasos de Pablo Iglesias y se vaya a su casa", ha agregado Bendodo, que acusa al jefe del Ejecutivo de estar pendiente únicamente de la subida de Feijóo y no de las subidas de precios que preocupan a la gente.

El coordinador de los populares ha apuntado además que hasta "tres candidatos" se han descartado para encabezar la lista del PSOE a la Alcaldía de Madrid porque "dan por perdido el partido".

Y ha cargado contra Sánchez por "dar alas" a Yolanda Díaz, a quien ve en una campaña permanente, en la que ahora, ha ironizado Bendodo, se autodefine como "motomami".

"España merece un presidente digno, dispuesto a desgastarse para no desgastar a los españoles, todo lo contrario que Sánchez. Un presidente que no insulte, con experiencia, que gobierne para todos y no sea cautivo ni rehén de independentismos, populismos, ni herederos de ETA", ha defendido.

Ha argumentado el dirigente popular que frente a un presidente "irresponsable" que lleva al país "a la deriva" y tiene como Ejecutivo "un circo de dos pistas", España necesita "un presidente del Gobierno que ponga orden".

El coordinador general del PP ha apuntado además que de la Interparlamentaria sale un futuro Gobierno del PP funcionando, y ha asegurado que donde gobiernan "a la gente le va un poquito mejor, hay más empleo, más oportunidades, menos impuestos, menos prejuicios ideológicos, más libertad".