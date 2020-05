El PP acusa a Sánchez de "discriminar" en función de los territorios y no actuar con "criterios objetivos"

García Egea ve "caos", denuncia que no haya criterio único para las CCAA y teme que las decisiones se basen en el "capricho" de Sánchez

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "discriminar" en la desescalada en función de los territorios y de no actuar siguiendo "criterios objetivos". Tras denunciar que siga manteniendo ocultos los nombres del comité de expertos que le asesora, ha afirmado que la conclusión es "caos" en este primer día de la fase 1 por "falta de criterios claros para todas las regiones" y "falta de rumbo" del Gobierno.

"Proponemos que las decisiones sean objetivas y no subjetivas en base al capricho personal de Pedro Sánchez", ha declarado en una intervención grabada enviada a los medios tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido el líder del PP, Pablo Casado, coincidiendo con el primer día en que la mitad de España pasa a la fase 1 de la desescalada y en medio de las quejas de autonomías como Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana.

García Egea ha asegurado que hoy muchos territorios amanecen en esa primera fase de desconfinamiento pero no conocen ni los criterios, ni los expertos ni los indicadores que "han llevado al Gobierno a tomar decisiones" para pasar a esta etapa en unas zonas y no en otras, como Granada, Málaga o la Comunidad Valenciana.

"OSCURANTISMO"

Ante esa situación, ha proseguido el dirigente del PP, "hoy están criticando a Pedro Sánchez no sólo dirigentes del PP como Juanma Moreno" sino también socialistas como el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que se quejan del "oscurantismo" de este proceso.

Así, ha señalado que en Andalucía su presidente ha desvelado los nombres de las personas que le han recomendado tomar decisiones y se ha quejado de que a nivel nacional se siga "sin conocer el nombre de los expertos que han asesorado al presidente Pedro Sánchez sobre las fases que deben asumir las distintas comunidades".

En este sentido, ha recalcado que las decisiones que se vayan tomando conforme vaya disminuyendo la emergencia sanitaria deben tomarse "en base a expertos conocidos, indicadores conocidos y criterios conocidos".

LOS CRITERIOS DE PRESIDENTES DEL PP "HAN CONSEGUIDO SALVAR VIDAS"

García Egea ha recalcado que su partido propone que las decisiones "sean objetivas y no subjetivas en base al capricho personal de Pedro Sánchez". En este punto, ha subrayado que los "criterios objetivos" de los presidentes autonómicos de su partido "han sido exitosos" y "han conseguido salvar vidas" asesorados por "expertos conocidos".

"Las decisiones de los presidentes del PP han salvado vidas porque han estado asentadas sobre criterios objetivos. Las decisiones del presidente Pedro Sánchez no han estado ni están lamentablemente todavía asentadas sobre criterios objetivos ni sobre expertos conocidos", ha enfatizado.

Por eso, ha insistido en preguntar de nuevo al Ejecutivo qué expertos le están asesorando en este proceso de desescalada, una petición que el Grupo Popular ha llevado al Congreso de los Diputados a través de una solicitud de datos.

"Es legítimo preguntarnos hoy quien asesora al presidente Pedro Sánchez, qué espera conseguir con esta discriminación en función de los territorios y qué criterios le han llevado a decidir que unos territorios pasen de fase o no", ha manifestado.

El 'número dos' del PP ha echado en cara a Sánchez la falta de criterio único para las autonomías. "Nos preguntamos por qué no se han seguido los mismos criterios para todas las comunidades en el día de hoy y por qué lo que vale para la Comunidad Valenciana no sirve para Andalucía. Y no sabemos los criterios que se han utilizado en una comunidad y en otra", ha abundado.

Por todo ello, ha afirmado que "la conclusión del primer día de la fase 1 es clara: caos, falta de criterios claros para todas las regiones, falta de proyección y, en definitiva, falta de un rumbo que en este momento el Gobierno carece".

NO HAY GARANTÍAS SIN TEST

Además, ha indicado que mientras que este lunes cualquier madrileño puede acercarse a una farmacia a conseguir una mascarilla, su partido no conoce "ninguna medida" del Ejecutivo que "vaya en la línea de proteger más a la población o hacer test masivos".

Según ha dicho, la población va a poder salir a la calle pero "no existen garantías porque no existen test para garantizar que no se vuelve atrás en la gestión de la pandemia". "Por eso hoy los españoles están solos ante la tremenda responsabilidad que ha dejado de ejercer el Gobierno para proteger a la población, para dar seguridad, para dar criterios objetivos y para dar indicadores claros", ha aseverado.