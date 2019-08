El PP acusa a Sánchez de “dar bandazos” en política migratoria

El vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha exigido al presidente en funciones, Pedro Sánchez que dé "explicaciones" sobre su decisión de recibir al barco 'Open Arms' y le ha preguntado si esto significa que "en adelante se van a acoger a todos los 'Open Arms' que vengan a las costas españolas".

En declaraciones a través de un video difundido por el PP, González Terol ha afirmado que "la política de inmigración no se puede despachar con un tuit desde Doñana", en referencia al sitio donde está de vacaciones el presidente en funciones y a que anunciara por Twitter que proponía el puerto de Algeciras para recibir al buque de la ONG. Además, ha pedido que Sánchez explique "por qué antes no se podía recibir al Open Arms y ahora sí" y ha señalado que "no se puede estar dando bandazos con esta política".

"Queremos que Sánchez explique por qué no ha consensuado esta respuesta con el principal partido de la oposición, el Partido Popular", ha añadido, y también lamentó que no lo haga "con el resto de las administraciones implicadas", como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras. González Terol ha considerado que esto se trata "de una política de estado" y que el PP desea que sea "consensuada con la UE" y con "plena transparencia".

A estas críticas se ha sumado el alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce, que en un comunicado ha señalado que "en estas situaciones es tan importante actuar con cabeza como con corazón. Es cierto que nos encontramos ante una grave crisis humanitaria, pero Algeciras no puede convertirse en el lugar predilecto del Gobierno del señor Sánchez para llevar a cabo este tipo de operaciones, máxime cuando existen otras alternativas en el Mediterráneo".

El alcalde de Algeciras considera que "nadie puede venir a darnos lecciones de solidaridad con los inmigrantes, pues en nuestras costas recalan todas las semanas más inmigrantes en pateras de los que trae el Open Arms, y en nuestra ciudad conviven personas de 109 nacionalidades distintas en armonía. Lo último que queremos es que se desestabilice este equilibrio social".

"Y aunque Algeciras es una ciudad hospitalaria y solidaria, nuestros recursos son limitados", afirma Landaluce, que acusa al Gobierno de no devolver "ni un euro del dinero que puso este Ayuntamiento el pasado año para alimentar, atender y alojar a los inmigrantes que llegaron en aquel entonces".

"El Gobierno de España debe cumplir con su deber, y hacerse responsable de ofrecer el puerto de Algeciras como única alternativa para esta problemática, y no dejar abandonada a la Administración Local, como hizo la vez anterior", ha señalado.

Además, el alcalde de Algeciras ha aprovechado la ocasión para instar a Pedro Sánchez a "que se acerque a Algeciras para hablar, no sólo de la inmigración, sino también de inversiones en infraestructuras y del Brexit, grandes problemas de esta ciudad y de toda la comarca, los cuales parecen no interesarle a nuestro presidente del Gobierno".