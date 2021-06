PP acusa a Sánchez de buscar un referéndum pactado fuera de la Constitución

Madrid, 9 jun (EFE)- La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de pretender en Cataluña un "referéndum pactado al margen de la Constitución", ante lo que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha enarbolado la "segunda parte" de la foto de Colón como muestra de "nadería" e "impotencia" del PP.

La sesión de control al Gobierno en el Congreso, a la que este miércoles no ha acudido el presidente del Gobierno por encontrarse de viaje oficial en Argentina, ha sido escenario de un nuevo choque entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición a cuenta de los indultos de los condenados por el "procés".

"La carta que tanto les ha aliviado lo que ha hecho es inquietar todavía más a millones de catalanes y españoles que vemos preocupados cómo lo que pretende es pasar de un referéndum ilegal a un referéndum pactado al margen de la constitución", ha espetado Gamarra acerca de la misiva en la que el líder de ERC, Oriol Junqueras, renuncia a la vía unilateral.

El referéndum pactado que ahora pide Esquerra no es para el PP ninguna novedad, si no una "coartada", mientras que los indultos "nada tienen que ver con la convivencia" y van a conseguir "que los condenados vuelvan a delinquir".

Los españoles no quieren, ha exclamado Gamarra, una "Justicia pisoteada" por el Gobierno, ni un presidente se "alíe con delincuentes" o iguale "justicia con venganza".

Además, ha preguntad si el Gobierno aceptará como interlocutor a un "condenado por sedición y malversación", en alusión a Junqueras y la mesa de diálogo, pero Calvo no ha dado respuesta porque, ha dicho, no contestará a "nada que no ha ocurrido", al ser un "control preventivo". "Quien calla, otorga", le ha replicado Gamarra.

Calvo no ha aclarado tampoco la actuación del Ejecutivo con los indultos, pero ha defendido que intentan resolver "de manera constitucional y digna" el "desastre" que heredaron del PP y ha pedido a los de Casado un poco de "calma".

Además, ha enarbolado la "segunda parte" de la foto de Colón, en alusión a la manifestación contra los indultos que el próximo domingo unirá en la madrileña plaza de Colón al PP, Vox y Ciudadanos para pedir a Casado que en vez de preocuparse por los militantes socialistas lo haga por los compañeros del PP que no posarán con Casado en Colón. No acudirán barones populares como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno Bonilla o Alfonso Fernández Mañueco.

La vicepresidenta del Gobierno ha apuntado además que España no necesita a la ultraderecha porque ya tiene al PP "que va detrás" y ha pedido a los populares que, en su recogida de firmas contra los indultos, "miren a la cara" a los catalanes, independentistas y no independentistas, y les digan que tienen una "salida".