PP acusa a Sánchez de arrodillarse ante Bildu por trasladar a presos de ETA

El PP ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el traslado de cuatro presos de ETA a las prisiones de Logroño, Valladolid, Soria y Aranjuez (Madrid), lo que evidencia que se está arrodillando ante Bildu y el PNV.

En declaraciones a Efe la diputada del PP Ana Beltrán ha afirmado que "este Gobierno ha cruzado todas las líneas rojas imaginables al impulsar el acercamiento de terroristas a los que les quedan décadas de condena por cumplir y que siguen sin arrepentirse de sus brutales asesinatos"

El Partido Popular considera que el Gobierno está trasladando a presos que no se han arrepentido, que no han colaborado con la Justicia y que no se han desvinculado de la banda terrorista, como Julián Achurra, alias Pototo, condenado por el secuestro de Ortega Lara y el asesinato del policía Julio Sánchez Rodríguez.

Según Beltrán, esto sucede justo cuando Podemos acaba de firmar con los independentistas vascos y catalanes acercar y excarcelar de forma generalizada a presos de ETA y a condenados por sedición.

La diputada del PP manifiesta que se está viendo "una hoja de ruta clara" del Gobierno donde, por un lado, Podemos firma con los partidos independentistas el acercamiento y excarcelación y, a la semana siguiente, firma el PSOE con "Bildu-Batasuna" la derogación de la reforma laboral." ¿Qué va a ser lo tercero?, se pregunta.

"Se están dando los pasos para no solo acercar sino para excarcelar a los presos de ETA y a condenados por sedición" explica la diputada popular, quien incide en que, en cada negociación con el Gobierno, Bildu pone sobre la mesa el traslado de presos.

Beltrán asegura que acercar los presos de ETA es "la pretensión histórica de la banda terrorista ETA, de todos los familiares de los etarras, de Bildu-Batasuna y del PNV". "Aquí la razón de acercarlos es que las familias que los quieran visitar los tengan más cerca" añade. EFE