PP acusa a Sánchez de "amordazar" a Comisión Federal del PSOE ante indultos

El PP acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alejar al PSOE del bloque del constitucionalismo y de "amordazar" a su Comisión Ejecutiva Federal para imponer el "silencio" entre los socialistas, ante los indultos a los condenados por sedición en el "procés".

Así lo ha señalado este martes en rueda de prensa la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y en el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, que ha señalado apuntado que Sánchez tiene al PSOE "aturdido".

El PP acusa a Sánchez de alimentar al independentismo, porque, si aceptase la mano tendida del PP, "no tendría la debilidad que tiene", que los "independentistas aprovechan para cada vez estar más fuertes".

"Si Pedro Sánchez quisiera, el Partido Socialista podría estar negociando en el marco del constitucionalismo con el PP y hoy la realidad sería muy distinta. El sanchismo es la salida del Partido Socialista del marco de la defensa de la constitución", ha asegurado Gamarra.

Ambos dirigentes han restado importancia a la polémica por la llamada foto de Colón -la de PP, Vox y Cs en la manifestación del próximo 13 de junio en Madrid contra los indultos-.

"Aquí lo importante no es la foto, ni la no foto, lo importante es por qué se produce la manifestación y es por los indultos que Pedro Sánchez está dispuesto a conceder a aquellos que pusieron en jaque la convivencia democrática", ha señalado Gamarra.

"Solo hay una foto de la vergüenza y que debe poner colorado a los que salen en ella, y esa es la foto con los independentistas", ha dicho por su parte Maroto, que agrega que "la calle no pertenece a nadie y es de todos".

Gamarra ha agregado, interrogada acerca de Vox, que no preguntará a quién vota los que acudan a la protesta y que su relación no ha cambiado. El PP -argumenta- no busca sumas aritméticas, ni una política de bloques, sino sumar a los españoles.

Mientras restan importancia a la foto de Colón, fuentes populares sostienen que no habrá instantánea. Tampoco la rehuirán, pero esperan que no se produzca por que, al contrario que en 2019, cuando convocaron PP y Cs, la protesta está convocada por la sociedad civil y los protagonistas no serán los partidos.

Los de Pablo Casado han cargado contra el presidente del Ejecutivo por no comparecer en el Congreso, después de que la Junta de Portavoces haya descartado la petición del PP para que explicase ante la Cámara Baja la crisis diplomática con Marruecos.

Además, este martes la Mesa del Congreso ha calificado la petición del PP de un pleno extraordinario sobre indultos, cuya convocatoria se debatirá en la próxima junta de portavoces. Piden que Sánchez explique de qué delitos indultará a los condenados del "procés" y por qué.

El PP reitera además que podrá recurrir los indultos pese a no estar personado en la causa, porque se considera perjudicado.