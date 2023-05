El PP acusa a Ribera de mentir al sostener que conversó con Feijóo sobre Doñana

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha acusado a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, de mentir al afirmar que mantuvo una conversación con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre Doñana.

"No existió esa conversación", ha afirmado Sémper en rueda de prensa, preguntado sobre la ministra para la Transición Ecológica que en una entrevista con "El Periódico de España" afirma que tuvo una "conversación informal en un pasillo" en la que pidió a Feijóo "que ayude", y este le dijo que "no quería saber nada" y que hablase con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Este partido reduce el encuentro, durante el almuerzo ofrecido por los reyes al presidente de Brasil, Lula Da Silva, el pasado 27 de abril, a un saludo de segundos y niega el contenido de la charla al que se ha referido la vicepresidenta tercera.

El PP ha mostrado su malestar y "bochorno" por la utilización, "manoseo" y "mentiras reiteradas" de este encuentro e insiste en que no hubo una conversación, menos una profunda, y que Feijóo no dijo que él no quisiera saber nada acerca de Doñana.

La dirección nacional del PP ha respaldado a Juanma Moreno en la tramitación de una ley en el Parlamento andaluz para legalizar regadíos en la Corona Norte del Parque Nacional de Doñana.