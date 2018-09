PP acusa al PSOE de paralizar la reforma para prohibir indultos por sedición

El PP ha acusado hoy al PSOE de haber paralizado desde febrero la tramitación de la proposición de ley socialista para prohibir los indultos a los condenados por determinados delitos, a los que los 'populares' quieren añadir los de sedición y rebelión.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha negado que se haya paralizado esta propuesta socialista para reformar la norma que regula el derecho de gracia, que data de 1870, y ha asegurado que mañana se reúne la Comisión de Justicia y los trabajos "empezarán cuanto antes".

En la reunión de la Mesa de la Comisión de hoy se ha rechazado la petición del PP para que se constituya ya la ponencia, según la portavoz 'popular', Dolors Montserrat, quien ha dado un plazo de 24 horas para poner en marcha este grupo de trabajo, donde se abordará la enmienda de su partido para prohibir el indulto ante delitos de rebelión y sedición.

Montserrat ha reclamado a los socialistas la "misma rapidez" para tramitar esta normativa que la que tuvieron con la reforma legal de medidas para el Plan de Violencia de Género, en la que introdujeron la enmienda para eliminar el veto del Senado a la Ley de Estabilidad que finalmente ha sido rechazada.

Lastra ha recordado que la ley sobre los indultos, para prohibirlos ante delitos como corrupción y violencia machista, es una iniciativa socialista y ha afirmado que "no hay ningún interés" en que no se reúna la ponencia para avanzar en su tramitación.

Pero para Montserrat si la ponencia no se pone a trabajar "inmediatamente" demostraría que el Gobierno está "arrodillado" ante los independentistas catalanes, que no quieren que se puedan prohibir los indultos "a personas que han hecho un ataque al Estado".

El PP anunció ayer lunes que presentaría su propia proposición no de ley para que los condenados por rebelión no puedan ser indultados, pero aún no han presentado esta iniciativa y, ahora, no prevé hacerlo hasta ver cómo se organizan la tramitación de la ley socialista en la Comisión de Justicia.

Si en 24 horas la ponencia no tiene visos de ponerse en marcha, el PP presentará su propia propuesta, según Montserrat, lo que llevaría a finales de esta semana. Esta proposición de ley recogería también la inclusión en el Código Penal de nuevos delitos como la convocatoria ilegal de referéndum.