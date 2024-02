El PP acusa al PSOE de "despreciar la legalidad" sobre la selección del director de Escuelas Infantiles de Albacete

El Partido Popular de Albacete ha salido a responder a las críticas vertidas por el Grupo Municipal Socialista sobre el proceso de selección del director de Escuelas Infantiles, afirmando que demuestran "su más absoluto desprecio a la legalidad" cuando los procesos "no se ajustan a sus preferencias o intereses".

La portavoz del Equipo de Gobierno y concejal del Grupo Municipal Popular, Rosa González de la Aleja, ha criticado las manifestaciones públicas de los concejales socialistas, afirmando que "se cree el ladrón que todos son de su condición", según ha informado el PP mediante nota de prensa.

González de Aleja se ha pronunciado de este modo tras la reunión del Consejo Rector del Patronato de las Escuelas Infantiles celebrado este martes, donde se ha propuesto el nombramiento de la dirección de este organismo autónomo para su aprobación definitiva por la próxima Junta de Gobierno.

"No entendemos cómo el PSOE ha aprobado que un tribunal seleccione los perfiles de las personas que optaban a este puesto y cuando ha tomado una decisión no sea capaz de respetarla porque la persona elegida no cuenta con el carné socialista o bien no es en la que ellos tenían intereses puestos, máxime aún si tenemos en cuenta que la persona ha sido escogida por un tribunal que ha sido nombrado en dos terceras partes por la delegación de la Junta, la cual está gobernada por el PSOE, y además está avalada por el oficial mayor del Ayuntamiento", ha afirmado la edil del PP.

En el mismo sentido, la concejal ha asegurado que "es lamentable que el Grupo Socialista esté intentando negar la veracidad de los informes técnicos y jurídicos que aparecen en el informe elaborado por la Secretaría del Patronato de Escuelas Infantiles y por el Oficial Mayor del Ayuntamiento para hacer ver que la persona seleccionada no está cualificada para el desempeño de este puesto cuando el tribunal ha determinado que es la más idónea, ya que con esta actitud demuestra que su criterio arbitrario solo obedece a los dictados del PSOE".

Por su parte, el concejal de Educación, Pascual Molina, ha asegurado que el equipo de gobierno ha suprimido "las prácticas socialistas en la selección de personal para que prime siempre los criterios de esfuerzo, mérito y capacidad y no el amiguismo ni los favores personales o políticos".

En este sentido, el concejal de Educación ha recordado que en todos estos documentos se pone de manifiesto que no existe ningún inconveniente legal para que se eleve la propuesta de este nombramiento para la dirección del Organismo autónomo del Patronato de Escuelas Infantiles.

Pascual Molina ha declarado que las críticas del PSOE son infundadas, ya que "en el informe de la Comisión de Selección se pone de manifiesto que la entrevista realizada a los candidatos no ha sido valorada como un mérito por no preverlo las bases, por lo que su valor es complementario de la documentación aportada por los aspirantes, sin que haya tenido ninguna influencia en la propuesta".

Desde el Grupo Popular han pedido al PSOE que respeten las decisiones de la Comisión de valoración en los procesos de selección de personal, "aunque no les guste", y que "acudan a las reuniones guardando un mínimo de decoro y respeto por los informes de los funcionarios del Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades que son los que han seleccionado a la persona más idónea para desempeñar el cargo de Dirección de las Escuelas Infantiles".