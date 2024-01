El PP acusa al Principado de "poner en peligro" la integridad de miles de asturianos con el "caos" de las ITV

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Luis Venta Cueli, ha acusado este martes al Gobierno del Principado presidido por Adrián Barbón de "poner en peligro" la integridad de miles de asturianos con el "caos" que existe en las estaciones asturianas de ITV, que estarían acumulando una media de cien días de espera para conseguir una cita previa.

En Asturias las inspección técnica de vehículos (ITV), que es obligatoria, es realizada por la empresa pública Itvasa. Desde hace meses que los trabajadores están protagonizando una serie de paros para exigir a la dirección que cumpla con una serie de acuerdos alcanzados hace años, incluidos el de los horarios, así como el refuerzo de la plantilla. El conflicto laboral está generando una serie de demoras que se traducen en retrasos y en la dificultad de conseguir una cita previa para pasar la ITV en la fecha acordada.

En una rueda de prensa ofrecida por Luis Venta, el parlamentario del PP ha cargado duramente contra la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, a la que ha responsabilizado de la situación. Venta ha exigido su cese y le ha acusado de "abandonar a su suerte" a los asturianos afectados.

Según Venta, Roqueñí, con su "nula gestión", está obligando a muchos asturianos, que necesitan usar el vehículo, a tener que circular con la ITV caducada, con lo que eso implica.

En este sentido, ha recordado Venta que circular con la ITV caducada es sancionable por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT). Pero además, ha recordado que en caso de un accidente, el seguro no pagaría. "Puede haber usuarios que están pagando el seguro, pero que no les cubriría por no tener la ITV en regla", ha advertido Venta Cueli.

De "tercermundista" ha calificado que muchos conductores asturianos tengan que irse a pasar la revisión de sus vehículos fuera de Asturias ante la imposibilidad de conseguir una cita en el Principado. "Somos el hazmerreír de España por la incompetencia de este gobierno", ha lamentado.

Esos desplazamientos a comunidades vecinas, ha añadido, no salen gratis a los asturianos, que han de hacer entre 260 y 300 kilómetros. "A Barbón sí le sale gratis", ha criticado.

SOLUCIONES

Ante la gravedad de la situación, dado que los usuarios que tengan que pasar desde hoy y hasta junio no podrán reservar en plazo según Venta, el diputado ha exigido al Gobierno de Asturias que articule soluciones.

En este sentido ha dicho que si el Gobierno sigue sin cumplir los compromisos con los trabajadores, deberían ya explorar otras fórmulas que existen en otras comunidades autónomas, con concesiones o autorizaciones a otros talleres para que hagan las revisiones y desbloqueen la situación.

"No proponemos que se cierren estaciones públicas; pero si no son capaces de cumplir el servicio que demandan los asturianos, que lo complementen", ha señalado, indicando la conveniencia de abrirlo a otra gestión.

Preguntado sobre su opinión acerca de que la DGT pueda sancionar a los usuarios que se hayan visto 'atrapados' por las consecuencias de este conflicto laboral, Venta ha recordado que los funcionarios tienen que cumplir las normas.

Así, ha recordado que a consecuencia de la situación derivada de la pandemia de COVID-19 hubo que modificar una ley para que los agentes no impusieran sanciones, dada la circunstancia de la imposibilidad de hacer revisiones.

"¿Pero se imaginan a Adrián Barbón exigiendo a Pedro Sánchez que modifique la ley porque tiene problemas con la ITV?", se ha preguntado Luis Venta.