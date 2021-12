PP acusa a Pedro Sánchez de ser un "negacionista" con la realidad de España

La presidenta del Comité Electoral del Partido Popular, Belén Hoyo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "negacionista con la realidad" de España que, a su juicio, está en una situación "crítica" a nivel sanitario y económico.

Belén Hoyo, que ha participado en Gandía (Valencia) en una carpa informativa dentro de la campaña del partido para explicar la reforma que permitiría bajar un 20 % la factura de la luz, ha afirmado que es "fundamental" que cambie el actual Gobierno.

"Creemos muy injusto que Pedro Sánchez esté en Quintos de Mora de vacaciones pagadas cuando la situación es tan critica en todo el país", ha asegurado la dirigente popular.

Según Hoyo, "frente a un rey, Felipe VI, que el viernes volvió a demostrar su cercanía con los problemas reales de la gente, tenemos un presidente del gobierno negacionista con la realidad de España y, desde luego, contra esto no hay ninguna vacuna posible".

Ha añadido que "frente a una sociedad civil que se despierta cada mañana por sacar su negocio o su familia adelante, tenemos un gobierno que es absolutamente inútil para resolver los problemas de todos los ciudadanos".

A su juicio "Al gobierno le falta ambición por liderar un país que tiene que ser referente" y ha puesto como ejemplo el turismo, que en la prepandemia generaba un 13 por ciento del empleo y representaba un 12 % del Producto Interior Bruto (PIB).

"Sin ninguna duda, es un pilar fundamental para la Comunitat Valenciana y también para España" y para hacerlo competitivo y que crezca la demanda "lo que no se pueden crear son nuevas figuras fiscales", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que el PP "quiere dejar bien claro" su "no a las tasas turísticas, no al afán recaudatorio del gobierno y no al estómago fiscal insaciable de Pedro Sánchez y de Ximo Puig".

Son tres sectores económicos, ha dicho, "prácticamente ahogados por culpa del Gobierno, que los ahoga a impuestos".

Además, ha subrayado que el país está sufriendo una "inflación enorme, una subida de impuestos y del precio de la luz. La luz se esta convirtiendo en un lujo y eso no puede ser posible".

Según Hoyo, "a cinco días de la promesa que hizo el presidente del Gobienro de equiparar el precio de la factura a la de 2018 ha incumplido. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad de incumplimiento?", se ha preguntado.