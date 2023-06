El PP acusa a la oposición de pretender un "linchamiento público" de Baltar

Fue en un debate en el Parlamento gallego al pedir el BNG un pronunciamiento sobre la investigación del uso de coches oficiales

Los votos del PP han impedido que, como planteó el BNG a través de una proposición no de ley -- con apoyo de los socialistas en la votación-- que el Parlamento gallego expresase su voluntad de que en la Diputación de Ourense se investigue e informe sobre el uso de los coches oficiales, particularmente por José Manuel Baltar, durante su etapa al frente de la misma. Y es que para los populares la oposición busca un "linchamiento público" de Baltar.

Ha sido en un debate previo a que se diese a conocer que el presidente provincial del PP de Ourense, no se postulará como candidato a presidir la Diputación en el próximo mandato. Renuncia al acta como concejal de Esgos y no podrá seguir, en consecuencia, formando parte de la institución provincial.

"Baltar ha hecho un uso privativo de recursos institucionales", ha señalado la diputada del BNG Noa Presas en relación a la investigación judicial abierta por el uso del coche oficial y las multas impuestas al dirigente popular.

"Esto es la gota que colma el vaso", ha señalado también para incidir en que la próxima corporación provincial debe poner "luz y taquígrafos" en este asunto. Todo ello de cara a avanzar en "la difícil recuperación de la dignidad institucional", ha dicho en una intervención con duras críticas a la gestión de Baltar y su sentimiento, ha añadido, de "impunidad".

"Lo amparan", ha sentenciado la socialista Carmen Rodríguez Dacosta, quien ha apuntado a una "masa infame en la que se asienta lo que representa el presidente de la Diputación". Además, ha calificado de "indigna" su forma de proceder.

"LINCHAMIENTO" A BALTAR

Desde las filas del PP, el parlamentario José Luis Ferro ha reprochado a los demás grupos que no concediesen a Baltar "la mínima duda". "No hagan juicio y sentencien", ha apostillado para apelar a que se espere al resultado del proceso judicial. "Ya pidió disculpas, que más quieren", ha apostillado.

"A lo mejor pretenden organizar un linchamiento público en la plaza mayor de Ourense como se hacia a principios siglo XIX", ha sentenciado también el diputado popular, quien ha asegurado que el Parlamento gallego no es el foro para presentar una iniciativa así. "Ya se ha tratado en la Diputación de Ourense este tema", ha apostillado.

Mientras, ha indicado que en las demás diputaciones, donde no gobernaba el PP, no se ha ofrecido "información" sobre el uso "específico" de coches. Este, ha argumentado, es el caso de Lugo, mientras que de Pontevedra ha añadido que "no identifican matrícula" y en la de A Coruña "solo aparecen dos, cosa que nos extraña". Con todo, ha añadido que siempre es "mejorable" el uso de los parques de automóviles.