El PP acusa a Montero de "no saber de impuestos" porque es médico

El diputado del PP Juan Bravo ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "no saber de impuestos", porque es médico, y de "costarle" seguir temas técnicos, en el debate bronco que han mantenido sobre la casa que tiene el ministro Pedro Duque a nombre de una sociedad patrimonial.

Montero le ha replicado que "hay que estar desesperado para poner en cuestión la capacitación profesional de los que estamos trabajando por el interés general" y ha dicho que ella no conoce su capacitación profesional, pero que "en decencia y cortesía parlamentaria no tiene ni idea".

"Yo entiendo que usted, que es médico, no sepa de impuestos. ¡Lo entiendo, yo juego con ventaja! (...), entiendo que a usted le cuesta, yo lo entiendo y no quiero ser abusivo en mi intervención, con lo cuál no entraré en un tema técnico de los impuestos", le ha dicho Bravo a Montero entre risas y aplausos de la bancada del PP.

Juan Bravo, que es funcionario de la Agencia Tributaria y portavoz de Ciencia, Innovación y Universidades de su grupo en el Congreso, ha sostenido que Pedro Duque "mintió" en la rueda de prensa que dio el 27 de septiembre para explicar la compra de su casa de Jávea (Alicante) y que "todo apunta a que (el ministro) ha cometido fraude fiscal".

También ha defendido que Duque debería haber dimitido según el "listón" que puso "el doctor Sánchez" con sus declaraciones de 2015, cuando se comprometió a expulsar de su equipo a quien creara una sociedad interpuesta para eludir impuestos.

El portavoz 'popular' ha hecho hincapié en que el Gobierno del PSOE "se cae a trozos" y en que, a pesar de que "el doctor Sánchez se presentó como adalid de la superioridad moral, la realidad y los casi cinco meses de gobierno están desmostrando que es el presiente del equipo que miente".

"¡Su Gobierno se cae a trozos! ¡cinco! ¡dos se han ido, dos están en la puerta, la ministra de Justicia y el de Ciencia, un quinto nos han contado que tiene una sanción por utilizar información privilegiada y hay otra señora más a la que se le olvida declarar inmuebles, que no son cocheras pequeñas, sino inmuebles de un alto valor!", ha espetado a Montero.

La ministra, que se ha declarado "avergonzada" por la intervención en la que el diputado ha ido contestando una a una las afirmaciones de Duque en su comparecencia del 27 de septiembre, le ha reprochado la decisión de su partido de hacer oposición "en el barro" y de "hacer de la política un lodazal", en su afán por "derrocar" al Ejecutivo desprestigiando a sus miembros con "ataques personales".

Tras manifestar su orgullo por que alguien como el astronauta Pedro Duque forme parte del Ejecutivo socialista, ha declinado entrar en el fondo del asunto con el argumento de que como no tiene acceso a los datos fiscales del ministro, dado su carácter confidencial, no podía responder.

Lo que sí ha garantizado es que "en ningún caso, ni Duque ni nadie del Gobierno está ocultando rentas del trabajo ni rendimientos de actividades profesionales en ninguna sociedad, patrimonial ni no patrimonial" para hacer frente a menos impuestos.

Mientras que Bravo negaba con la cabeza, Montero se ha preguntado si el PP cree que hay que prohibir las sociedades patrimoniales porque las considera una forma de eludir impuestos.

La ministra ha criticado además que el líder del PP, Pablo Casado, vaya a Bruselas a "manchar la imagen de España, como un emisario de malas noticias y falsedades, porque le importan un comino los ciudadanos de este país", en alusión al viaje de Casado para cuestionar el borrador presupuestario ante la UE.

Ha incidido también en que el PP no hace más que trasladar su "frustración" en la tribuna de oradores, porque "perciban en la piel que les va a pasar factura en la urnas". "¡Por eso usan todos los resortes para que los presupuestos no avancen!", ha dicho.

Durante el debate, la presidenta de la cámara, Ana Pastor, ha llamado al orden a los socialistas Odón Elorza y José Zaragoza, mientras la ministra les pedía que no respondieran a las "provocaciones" de la bancada popular.