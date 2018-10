El PP acusa a Montero de "no saber de impuestos" porque es médico

El diputado del PP Juan Bravo ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "no saber de impuestos", porque es médico, y de "costarle" seguir temas técnicos, en el debate bronco que han mantenido sobre la casa que tiene el ministro Pedro Duque a nombre de una sociedad patrimonial.

Montero le ha replicado que "hay que estar desesperado para poner en cuestión la capacitación profesional de los que estamos trabajando por el interés general" y ha dicho que ella no conoce su capacitación profesional, pero que "en decencia y cortesía parlamentaria no tiene ni idea".

"Yo entiendo que usted, que es médico, no sepa de impuestos. ¡Lo entiendo, yo juego con ventaja! (...), entiendo que a usted le cuesta, yo lo entiendo y no quiero ser abusivo en mi intervención, con lo cuál no entraré en un tema técnico de los impuestos", le ha dicho Bravo a Montero entre risas y aplausos de la bancada del PP.