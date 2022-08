El PP acusa a Llop de interferir en la justicia sobre el plan energético

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha considerado este miércoles un "insulto" que la ministra de Justicia, Pilar Llop, interfiera en el poder judicial ante el recurso de inconstitucionalidad contra el plan de ahorro energético anunciado por la Comunidad de Madrid.

Rollán ha respondido así en una rueda de prensa a las declaraciones de este miércoles de Llop sobre que "va a ser muy difícil" que el plan de ahorro energético decretado por el Gobierno sea declarado inconstitucional y que la Comunidad de Madrid va a tener que hacer "contorsiones jurídicas" para echarlo por tierra.

El dirigente del PP ha criticado que "un día sí y otro también" la titular de Justicia se manifieste sobre cuestiones que competen en exclusiva al Tribunal Constitucional, en este caso sobre el deseo del Gobierno de que el recurso madrileño no salga adelante.

Ha incidido en la confusión generada por el decreto ley sobre el plan, ha respaldado los argumentos "suficientemente razonados" de la Comunidad de Madrid para recurrirlo y ha reiterado la necesidad de que el Gobierno rectifique, lo retire y convoque la conferencia de presidentes autonómicos.

En su opinión, el plan diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez de forma "improvisada" como "cortina de humo" para tapar asuntos como los ERE, el desempleo o la inflación, no atiende a las recomendaciones de la Unión Europea e invade competencias autonómicas y, por tanto, son las comunidades autónomas, no el PP, las que deben decidir si recurren el texto ante el Constitucional.

Rollán se ha hecho eco también del "hartazgo" y "cabreo" que, según ha dicho, tienen "tantísimos" comerciantes y empresarios que ven "atónitos" cómo es posible que se haya redactado un decreto "tan mediocre" que, además, carece de memoria técnica e informes sobre las consecuencias de su aplicación.

Ha cuestionado asimismo al presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, por fijar la posición política de la institución sobre el plan sin que se haya debatido en su seno.

Rollán ha insistido en que los populares no pueden respaldar el decreto, a pesar de que el Gobierno les "insulte" diciendo que se niegan para dar la "batalla política".

"No estamos en el no es no, lo que no podemos hacer es aplaudir esa falsa cogobernanza del ordeno y mando cuando las decisiones que se adoptan no van a ser beneficiosas", ha recalcado y ha destacado que solo responderán a los insultos con propuestas.

Entre ellas, la batería de iniciativas para mejorar el funcionamiento y la independencia de la justicia que presentará en el Senado.

Concretamente, el PP solicitará la comparecencia de Pilar Llop para que explique qué entiende por "desjudicialización" y si cree que es "no hacer cumplir la ley, que no se persigan los delitos o que no se cumplan la sentencias", ha señalado en la rueda de prensa su portavoz en materia justicia en el Senado, Fernando de Rosa.

También pedirá la comparecencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que se pronuncie si está de acuerdo en la manifestación de la Comisión Europea de exigir la desvinculación del Fiscalía con el Ejecutivo que lo ha nombrado.