CS acusa a Illa de lanzar "cantos de sirena" al independentismo para futuros pactos

El candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha restado credibilidad este viernes a las declaraciones del candidato del PSC, Salvador Illa, en las que ha asegurado que "con JxCat no habrá pacto", y lo ha acusado de lanzar "cantos de sirena" al independentismo para futuros pactos.

Así ha reaccionado a las puertas de la Cámara de Comercio de Barcelona, después de que Illa haya descartado un acuerdo con Junts porque considera que sus lógicas de gobierno son "incompatibles".

El candidato naranja ha afirmado que Illa "está dispuesto a pactar con el separatismo", ya que, según él, "no tiene otra salida que hacer lo que le diga Pedro Sánchez".

"Cuando a uno se le ve el plumero, corre rápidamente a taparse las vergüenzas y a decir que no pactará con Junts, pero es que Illa está haciendo cantos de sirena permanentemente", ha dicho Carrizosa.

Aun así, ha vaticinado que aunque Illa "quiere infructuosamente gobernar, no lo va a conseguir": "Cuando Pedro Sánchez tenga que elegir entre los apoyos que le garantizan su silla en la Moncloa o el sillón de Illa en la Generalitat va a elegir su silla en la Moncloa y dejará a Illa colgado de la liana".

Preguntado por la posibilidad de que CS apoye una eventual investidura de Illa, Carrizosa no ha cerrado la puerta si el líder del PSC "no tiene apoyos del separatismo", aunque cree que eso el candidato socialista "no tiene ninguna intención de hacerlo" y, por lo tanto, lo ve "difícil".

"Si Illa no tiene apoyos del separatismo, entonces va a tener que explicar muy claramente si está dispuesto a hacer una educación de calidad, en la que se admita el trilingüismo, si está dispuesto realmente a cambiar las cosas en Cataluña y a cortar todos los grifos de financiación del separatismo y de la propaganda separatista", ha añadido.

Y ha remarcado: "No apoyaremos a nadie que tenga, además, los apoyos del separatismo, porque eso es continuar en el empobrecimiento y en la división de Cataluña". EFE

ecs/rm/pll/jdm