PP acusa al Gobierno de retirar mascarilla en exterior para tapar "cacidada"

El Partido Popular ha acusado al Gobierno de anunciar este viernes la retirada de la mascarilla en exteriores para tapar que la convalidación de la reforma laboral fue, según este partido, una "cacicada", puesto que se aprobó gracias al sí por error de uno de sus diputados, Alberto Casero.

El sí de Casero, que el PP no logró revertir cuando pidió que se anulara el voto telemático para que votase de nuevo presencialmente, permitió la aprobación de la reforma laboral, aún cuando los dos diputados de UPN con los que el Gobierno había amarrado la mayoría votaron en contra, saltándose el mandato de su partido.

"Ayer la cacicada. Hoy la cortina de humo. No fallan", ha espetado el Partido Popular en su cuenta oficial de Twitter, después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, haya anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un real decreto que eliminará la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, una medida que "si todo va bien", entrará en vigor dos días después, el jueves 10 de febrero.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado en TVE la forma de proceder del Gobierno.

"Decreta que se tiene que llevar la mascarilla en el ámbito público, lo hace sin ningún tipo de consenso ni político ni social, y al margen de cualquier informe que lo avale" ha censurado.

Y ha recordado que el Ejecutivo coló en la aprobación de este decreto la llamada 'paguilla' de los pensionistas, para no perder la votación, en lo que considera "un ejercicio nuevamente descarnado del poder por el poder" para que una semana después sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien conceda la "gracia a todos los españoles" de retirar la mascarilla.

"Me parece que es una metáfora perfecta de cómo entiende el ejercicio del poder Pedro Sánchez. Él no pierde votaciones, él es quien nos concede a los españoles, gracias a su magnanimidad, que ahora podamos dejar de usar la mascarilla en exteriores. Eso sí, todo esto sin un solo informe científico que avale ni que haya que utilizarla ni que no haya que utilizarla", ha zanjado Martínez-Almeida.