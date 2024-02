El PP acusa al Gobierno de "promover" ataques a jueces y a Armengol de permitirlos con su "silencio cómplice"

Un juez y un abogado critican a Montero por mostrar compresión con el diputado de ERC huido a Suiza

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este jueves al Gobierno de "promover" y "alentar" ataques contra los jueces españoles y a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, de actuar con un "silencio cómplice" ante las "insidias" y "calumnias" que se escuchan en el hemiciclo contra miembros de la judicatura.

En unas jornadas organizadas en el Congreso sobre la Ley de Amnistía, el dirigente 'popular' ha denunciado que desde el Ejecutivo no sólo se "toleran" ataques "contra la Constitución, el Estado de Derecho y los jueces". "Es que, además --ha enfatizado-- se promueven y se alientan".

RETÓRICA "LAMENTABLE"

Tellado ha tachado de "tremendamente lamentable" la retórica de las últimas semanas en las que tanto los socios del Gobierno como representantes de propio Ejecutivo han convertido en "regla general" las "calumnias, injurias, insidias" contra magistrados. "Y todo con la complacencia de la presidenta del Congreso", ha apostillado.

En el Pleno del debate de la Ley de Amnistía, lOs portavoces de Junts, ERC, Sumar y Bildu coincidieron en achacar "prevaricación" a los jueces que ven indicios de terrorismo en las protestas de los CDR y de delito de traición en la trama rusa del procés, sin que se les llamara la atención desde la Presidencia de la Cámara. Acabado el Pleno fue cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, compareció ante los medios para expresar su "rechazo más absoluto" Por ese tipo de declaraciones.

Según el portavoz 'popular', la política española se ha convertido en un "circo de tres pistas". En este contexto, ha señalado que mientras en una pista el Parlamento Europeo pedía este jueves prohibir la amnistía para delitos de malversación, en otra los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial denunciaban las "cataratas de insultos" que reciben.

CENSURA LOS "CARIÑOS" A WAGENSBERG

Y en una tercera pista --ha añadido--, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se mostraba "cariñosa, empática y comprensiva" con el diputado autonómico de ERC, Ruben Wagensberg, imputado en la causa de 'Tsunami Democràtic' quien, en palabras de Tellado, "ha huido a Suiza para eludir la acción de la Justicia".

Durante las jornadas, también el juez Alejandro González Mariscal de Gante, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha calificado de "desafortunadas" la palabras Montero y ha recordado que desde la administración pública, el Gobierno y el Parlamento se tiene que "cooperar con la Justicia". "La lealtad institucional supone precisamente eso", ha aseverado.

A su juicio, es comprensible que Wagensberg tenga "ansiedad" y que le resulte "molesta" la lentitud de la Justicia. "Los jueces somos lentos, pero funcionamos bien al final. Lo cierto es que es muy difícil escapar, y buena muestra de ello es que han tenido que cambiar varias veces una misma ley", ha deslizado.

MALOS MENSAJES A LA CIUDADANÍA

De su lado, el abogado José Ramón Couso ha censurado la declaración de Montero, tachando de "chocante" y "paradójico" que desde las "altas magistraturas del Estado" se "comprenda" o "excuse" la decisión del diputado de ERC de irse a Suiza.

Además, ha señalado que sería "rechazable", incluso desde el punto de vista "deontológico" que un letrado aconsejara a su defendido que no colabore con la Justicia

Por su parte, Ignacio Gomá, notario y patrono de la Fundación 'Hay Derecho' se ha lamentado de que ahora "parece que da todo igual" y que se permite al Gobierno decir cosas "que van en contra de las normas del propio Estado".

"Eso me parece que es malo, no solo porque no debe ser, porque no es lo que está en las normas, sino porque manda unos mensajes al ciudadano muy negativos, que desmoralizan en el cumplimiento de las normas.