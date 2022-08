El PP acusa al Gobierno de "irse de vacaciones sin los deberes hechos" con la crisis energética y la inflación

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha criticado que el Gobierno de España "está de vacaciones" este verano y "sin los deberes hechos" en materia como la crisis energética o la inflación; cuestiones por las que "los españoles lo están pasando mal y el Gobierno, recaudando".

Así, Bendodo ha dicho que "el curso no ha ido bien para España y para el Gobierno de España", y en estos casos, "en verano no te puedes ir de vacaciones, o te metes en una academia o te pones a estudiar", ha apostillado, criticando que el presidente Pedro Sánchez y sus ministros "se dedican ahora a oponerse a todos" y no a gobernar para los españoles.

"Tiene que ser muy difícil gobernar; entendemos a Sánchez", ha espetado el 'popular', quien ha indicado que los ministros del gobierno, "dos equipos de fútbol", están "en un permanente derbi, peleándose entre ellos", y "si tú dedicas el 50% de tu tiempo a intentar que no te muevan tu silla y el otro 50 a que no vayan a más las crisis internas de tus socios de gobierno, no te da tiempo a gobernar para los españoles. Y esa es la realidad de lo que está pasando", ha lamentado.

De este modo, ha indicado que España se encuentra en una crisis energética y económica ante la que los españoles "no son tontos y hay que decirles la verdad", aludiendo a que "el Gobierno quiere culpar de todos los males a Putin", pero "la inflación en España antes de la guerra estaba en el 7,6% y, por tanto, algo estaríamos ya haciendo mal".

En el caso de la crisis energética, Bendodo ha criticado que España "vuelve a llegar tarde y mal" porque "todos los países de la Unión Europea están tomando medidas a medio y largo plazo, menos nosotros", ha dicho, aludiendo a la posibilidad de abrir y prolongar la vida útil de las centrales nucleares --"que Europa ya la considera energía verde"--, y que el Gobierno rechaza "por prejuicios ideológicos".

"La estrategia del Gobierno es que pasemos calor en verano, que pasemos frío en invierno, que nos quitemos la corbata y que apaguemos los escaparates. Esto no es serio", ha señalado, apuntado que los países europeos se toman esta crisis "con mucha seriedad, porque es un tema muy serio", y España, "a contracorriente" con declaraciones de la ministra de Ciencia, Diana Morant, que "ha llegado a decir que la energía nuclear es un engaño populista".

Ante esto, el coordinador general del PP ha dicho que a los españoles "no nos hace ninguna gracia las ocurrencias del Gobierno", pidiéndole "que gobierne se dedique a gestionar en lugar de estar volcado en atacar a la oposición. Pues algo temerán, y es que los españoles vean a Feijóo como la única esperanza que tiene nuestro país de recuperar la senda que nunca debió perder", ha apostillado al respecto.

En esta línea, Bendodo también ha considerado al Gobierno "culpable de la inflación", criticando que "ha rechazado todas las propuestas del PP". Así, ha recordado que el partido ha presentado hasta cinco pactos de Estado para abordar estos y otros asuntos "esenciales" a los que el Gobierno "no ha contestado porque no puede llegar a acuerdos con el PP porque sus socios de gobierno se lo impiden". Ante esto, ha dicho que "España no puede ser rehén de los que quieren romper España".

"24 SUBIDAS DE IMPUESTOS Y 39 MINISTROS: UN DISPARATE"

Elías Bendodo ha recordado que los españoles "son un 10,8% más pobres, mientras que el Gobierno ha aumentado su recaudación tributaria", que ha fijado en "16.500 millones de euros más de lo que tenía previsto". "¿De dónde viene estos?", se ha preguntado el 'popular', criticando que "los precios suben, los impuestos suben y recaudan más, y las familias pasándolo mal".

Así, ha manifestado que desde el PP apuestan por aplicar "el sentido común" frente a la inflación: "Si le quitan dinero a la gente por la inflación, devuélveselo a los españoles. No puedes hacer caja a costa de la pobreza de los españoles", ha espetado Bendodo.

Por último, ha hecho balance de los cuatro años de Gobierno de Sánchez, que ha resumido en "24 subidas de impuestos y 39 ministros; un disparate". Con todo ello, ha indicado que desde su partido ven "injusto y perjudicial que mientras el Gobierno está tumbado a la bartola estas vacaciones, los españoles lo estén pasando mal y el Gobierno siga recaudando", ha concluido.

