El PP acusa al Gobierno de insultar en lugar de negociar el plan energético

El Partido Popular, en boca este miércoles de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afeado que el Gobierno de Pedro Sánchez se dedique a "insultar" a Alberto Núñez Feijóo en lugar de invertir ese tiempo en negociar el decreto de ahorro energético con su partido o con afectados como los comerciantes.

Los populares no se han movido del no al decreto que el Congreso votará en un Pleno extraordinario mañana y siguen emplazando a que el Ejecutivo ponga en marcha cambios, con nuevos decretos que no mezclen ayudas, como las del transporte o las becas, con medidas como ajustar la climatización, una "imposición" a juicio del PP.

Feijóo abogó por limitar la temperatura del aire acondicionado y la calefacción, como hace el decreto, pero el PP no comparte que el Gobierno haga obligatoria esta medida y, en rueda de prensa, Gamarra ha abogado por recomendaciones.

Reprochan que el Gobierno no se haya puesto en contacto con el PP, y sí con EH Bildu, y reclaman un debate "sereno" y "serio" que vaya más allá de políticas "de cara a la galería", incluyendo también actuaciones a largo plazo y abordando por ejemplo la extensión de la vida útil de las centrales nucleares.

"No respaldaremos un real decreto que es una imposición porque no se ha hablado con nadie y que no son recomendaciones sino que son obligaciones (...)Europa da margen para que cada país tome las medidas que sean oportunas", ha agregado Gamarra. Subraya el PP que el Gobierno tiene 24 horas para rectificar y buscar acuerdos con los sectores afectados.