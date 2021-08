El PP acusa al Gobierno de hacer una "operación de marketing" con la idea de que España lidere la acogida de afganos

VÍDEO: Enlace a archivo vídeo disponible al final del texto.

Admite que habrá que hablar con los talibanes por razones humanitarias pero tiene pocas esperanzas y ve "desastrosa" la actuación del Gobierno

Critica que Sánchez presida "deprisa y corriendo" desde La Mareta "y a cuerpo de Rey" una reunión cuando ya ha llegado el primer avión a España

La vicesecretaria general de Sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a cabo una nueva "operación de marketing" con la idea de que España lidere la acogida de afganos que huyen de su país después de que los talibán se hayan hecho con el poder tras la retirada de las fuerzas internacionales.

"Yo creo que nosotros no estamos en una posición de liderar nada. Y que ahora diga el Gobierno 'yo quiero liderar' es para ponerse medallas", ha declarado Rodríguez en una entrevista con Europa Press.

A su juicio, los países europeos deben dar refugio a las personas que, a lo largo de los años, han colaborado con las tropas que han estado desplegadas en Afganistán, porque han sido "fieles y leales" y no se las puede "dejar abandonadas".

"Pero de ahí a decir 'yo ahora lidero y me quedo con todos los refugiados afganos que vengan a Europa', pues me parece otra vez una operación de marketing", ha comentado como crítica al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

España, que está evacuando de Afganistán a los españoles que había en el país, al personal de su Embajada y a sus colaboradores afganos, se ha ofrecido a sus socios de la Unión Europea para recibir también a los cerca de 400 afganos que han trabajado para las instituciones comunitarias durante los últimos años. Acogerá a entre 40 y 60 de ellos, mientras que el resto serán repartidos entre el resto de países de la UE.

Además, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que el sistema de protección está "preparado para dar una acogida digna a todas las personas que lleguen de Afganistán con sus familias" y ha agradecido la solidaridad de las comunidades autónomas y los Ayuntamientos que también han ofrecido sus recursos.

SÁNCHEZ, EN LA MARETA; Y EL GOBIERNO, "DESAPARECIDO"

Elvira Rodríguez ha señalado que este es un "asunto de Estado" en el que están "todos concernidos", tanto el Gobierno como los partidos de la oposición, aunque el Ejecutivo "no lo interprete" así. "Ellos toman las decisiones que creen oportunas y por su cuenta", ha añadido.

Lo ocurrido en Afganistán --cuyo Gobierno se ha desmoronado ante el avance de los talibán, que en pocos días han recuperado el control del país 20 años después de que la invasión estadounidense los expulsara del poder-- es "un desastre para la civilización occidental, para Europa y para Estados Unidos", según la dirigente 'popular', que ha destacado el "gran esfuerzo" militar que se ha hecho "para que una zona importante del mundo se normalice".

Y "es también un desastre la respuesta de nuestro Gobierno", que, ante esta y otras crisis que se han producido este verano, "parece que está desaparecido", ha censurado.

En este sentido, la también diputada por Madrid en el Congreso ha reprochado a Sánchez que este jueves, "deprisa y corriendo" y cuando ya ha aterrizado en España el primer avión con los evacuados de Afganistán, presida una reunión por videoconferencia con los ministros que participan en esta operación.

"Él no se mueve de La Mareta, viviendo a cuerpo de rey. La verdad es que es que este Gobierno está en lo que está, que son sus cosas, y no en las cosas de todos", ha manifestado en referencia a la residencia propiedad del Estado ubicada en Lanzarote donde el presidente pasa sus vacaciones antes de regresar al palacio de La Moncloa este viernes.

HABLAR CON "TODAS LAS FUERZAS VIVAS" DE AFGANISTÁN

Por otro lado, sobre la afirmación del alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, de que los talibán han ganado la guerra en Afganistán y, por tanto, habrá que "tratar con ellos", Rodríguez ha dicho que "habrá que hablar con todas las fuerzas vivas de Afganistán y ver si tiene solución".

"Lo que pasa es que las primeras manifestaciones de los talibanes me parece que no van por ahí. Van a hacer lo que tienen ellos en su política y en su ADN. Ya dijeron que iban a establecer un gobierno de la 'yihad' y que actuarían en consecuencia", ha apuntado, calificando de "deplorable" el régimen que pretenden instalar los islamistas radicales, que "no respetan los derechos humanos de los jóvenes, de los niños, ni de las mujeres, pero tampoco los de los hombres".

