El PP acusa al Gobierno de estar preocupado solo por atacar a Feijóo

El Partido Popular, en boca de su coordinador general, Elías Bendodo, ha rechazado las críticas del Gobierno al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo y ha ironizado sobre la creación de un "ministerio 23" "solo dedicado" a atacar a la "alternativa".

Feijóo ha presidido este lunes el Comité de Dirección del PP tras el parón veraniego y a continuación, Bendodo ha cargado en rueda de prensa contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por estar más "dedicado a hacer la oposición al partido que es la alternativa", "como si su único enemigo fuera el PP", que a preocuparse por la inflación, la crisis energética, la sequía o los incendios.

Los populares acusan al Gobierno de haber lanzado un "zafarrancho" contra Feijóo después de que el "sociólogo de cabecera" del presidente del Gobierno le dijese que iba a perder las elecciones, en alusión al barómetro del CIS que coloca al PP por delante del PSOE. Afean la "carrera de ministros" que compiten por el "insulto más grave". "Están madrugando los ministros", ha ironizado Bendodo.

Cree el PP que en vez de ganar las próximas elecciones metiendo más goles, Sánchez pretende darles "más patadas" y denuncian un juego de "cortinas de humo", y un "pim pam pum", del que, avisan, no piensan tomar parte.

Y en esas cortinas de humo enmarca el PP la polémica que ha acompañado al bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, al hacerse público un acuerdo oculto firmado en octubre de 2021 entre el PP y el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional si el órgano de Gobierno de los jueces seguía en funciones.

Aunque la anterior dirección de Pablo Casado ha apuntado que se informó de todo en el traspaso de poderes, el actual equipo recalca que Feijóo desconocía este documento, del que no le informó el presidente del Gobierno cuando ambos acordaron retomar las conversaciones el pasado mes de abril.

"No avalamos acuerdos secretos con el Gobierno. Nuestra propuesta de renovación de los órganos está clara. Ese documento no se nos entregó en el traspaso de poderes de una dirección a otra", ha subrayado Bendodo, que ha apuntado que el PP sigue con la mano tendida aunque cree que los socios que apuntalan a Sánchez no le permiten pactar.

Sobre un posible indulto al expresidente de Andalucía José Antonio Griñán, condenado en el caso de los ERE, el PP ve al Gobierno "preparando el terreno" y advierte de que "sería un escándalo que el PSOE indulte al PSOE", algo "difícil de entender pero sobre todo, muy difícil de explicar" cuando 15 dirigentes socialistas fueron condenados en el que para el PP es el caso de corrupción más grave de la historia.