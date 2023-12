El PP acusa al Gobierno de Barbón de seguir maltratando a los asturianos que viven en el medio rural

El diputado regional del PP y portavoz de Medio Rural, Luis Venta, acusó este viernes al Gobierno regional de seguir mostrando antipatía por el medio rural asturiano. Considera Venta que estamos ante un presupuesto ficticio con partidas trampa, que pretende enmascarar con cifras la nula gestión del Gobierno de Asturias.

"No han sido capaces de gestionar las ayudas por losgraves incendios forestales después de 10 meses y ahora lo incluyen en el presupuesto, no han querido habilitar ayudas para la EHE cuando se estaban muriendo y enfermando animales y ahora lo incluyen, a sabiendas que la mayor parte de las pérdidas que han tenido los ganaderos no las van a cobrar", ha indicado el diputado del PP.

Luis Venta ha manifestado que "estamos ante un proyecto de corta y pega", en referencia a las cantidades que la PAC destina a ganaderos y agricultores, ya que son partidas idénticas a las de otros años. "Se trata de la confirmación de lo que lo que venimos anunciando hace meses, y es que la PAC de este periodo va suponer una pérdida de ingresos para el sector, en torno a los 80 millones de euros en todo el periodo. Es una pésima noticia" señaló.

Ha añadido que la fauna salvaje sigue siendo el talón de aquiles de este Gobierno y lamenta que "el aumento de 500.000 euros para daños, es el ejemplo de brindis al sol, porque supondrá mantener los pagos, con retrasos que superan el año, además de no atajar el problema real, que no es otro que la sobreprotección del lobo".