El PP acusa a Gabilondo de abrir la campaña "mintiendo" por su 'no' a Iglesias y subraya que Sánchez decía lo mismo

Montesinos pide "aunar esfuerzos" en torno al PP en los comicios porque "toda la izquierda está en el mismo ticket" electoral

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha acusado al candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, de abrir la campaña electoral "mintiendo" a los ciudadanos al excluir a Pablo Iglesias para gobernar en Madrid, ya que, según ha subrayado, Pedro Sánchez también dijo que no pactaría con el líder de Podemos porque "no dormiría tranquilo" y, al final, lo acabó sentando en su Consejo de Ministros.

Así se ha pronunciado después de que Gabilondo haya asegurado que, en caso de no obtener la mayoría en los comicios del 4 de mayo, estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos por su "clima de confrontación". "Con este Iglesias, no", ha enfatizado.

Sin embargo, Montesinos no ha dado credibilidad a las declaraciones de Gabilondo asegurando que no quiere pactar con Iglesias tras los comicios y ha recordado lo que decía en su día el jefe del Ejecutivo antes de las elecciones generales de noviembre de 2019.

"Sinceramente parece que el señor Gabilondo empieza la precampaña ya mintiendo a los madrileños porque seguro que los telespectadores se acuerdan de ese Pedro Sánchez que decía que no dormiría tranquilo si el señor Iglesias estuviera en el Consejo de Ministros", ha declarado, para recalcar que "solo unos días después" acabó sentando al líder de Podemos en el Consejo de Ministros.

APELA AL VOTANTE SOCIALISTA "DESCONTENTO"

En una entrevista en Trece televisión, que ha recogido Europa Press, Montesinos ha reclamado a los madrileños "aunar esfuerzos en torno al Partido Popular" porque "toda la izquierda está en el mismo ticket".

"El señor Gabilondo y el señor Iglesias están en el mismo ticket y la solución frente a esa posibilidad, que también significa la subida de impuestos como ya están deslizando las formaciones de izquierda, está en un PP fuerte y en que todo el votante de centroderecha y el votante socialista descontento apueste por el PP y por Isabel Díaz Ayuso", ha destacado.

El dirigente del PP ha subrayado que uno de los compromisos y banderas económicas de su partido es seguir bajando impuestos y eliminando trabas burocráticas como, según ha dicho, se está haciendo en Castilla y León, en Murcia y quieren que se siga haciendo en la Comunidad de Madrid tras el 4 de mayo.