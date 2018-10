PP acusa a defensa Griñán de mandar mensajes a reloj inteligente de peritos

El letrado del PP Luis García Navarro, que ejerce la acusación popular en el juicio del caso ERE, ha interrumpido su interrogatorio para alertar al juez de que el abogado del expresidente José Antonio Griñán "está haciendo señas a los peritos para que miren el reloj porque les ha mandado mensajes".

La acusación ha sido replicada por el abogado de Griñán, Jose María Mohedano, quien ha protestado porque "el letrado del PP periódicamente hace alusiones a mí" y ha negado haber mandando ningún mensaje ya que sólo tiene "un reloj corriente".

El abogado del PP ha insistido en que el perito propuesto por la defensa de Griñán, Miguel Ángel Martínez Lago, "tiene un reloj inteligente al que le ha enviado un mensaje", y Mohedano ha insistido en que "no estaba mandando ningún mensaje" y que el letrado popular tiene "una cosa obsesiva" hacia él.

En este punto ha intervenido el perito aludido, explicando que por su "condición física" no puede estar más de una hora seguida sentado y su reloj le avisa cuando lleva más tiempo y le aconseja que se levante.

"No sé cómo quitarle que no me avise pero si es necesario me lo quito o se lo doy a alguien", ha señalado.

El magistrado Juan Antonio Calle le ha preguntado si su reloj permite recibir mensajes, y Martínez Lago ha dicho que no pero que de todas formas lo iba a guardar en la cartera, tras lo cual la sesión de tarde ha sido interrumpida para el habitual receso.

A la vuelta, el juez ha dicho que el tribunal "no tiene motivos para dar veracidad" a unos u otros pero "a fin de evitar dudas" le pidió a los peritos que apagaran sus dispositivos móviles y aplicaciones de mensajería en sus portátiles.

Previamente, se ha repetido la queja de otro de los peritos propuestos por las defensas por las preguntas "capciosas" del abogado del PP.

En este caso ha sido el catedrático Juan Ramallo -propuesto por la exconsejera Magdalena Álvarez- quien lo ha dicho y el juez le ha advertido que calificar una pregunta como capciosa le corresponde a él.

"Su calificación es inoportuna e impertinente", le ha afeado el juez al profesor Ramallo.