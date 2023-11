El PP acusa a Belarra de "antisemita" y la ministra recrimina que sean "cómplices del Estado genocida de Israel"

La titular de Derechos Sociales en funciones vuelve a exigir que el Gobierno rompa relaciones con el gabinete de Benjamin Netanyahu

La senadora del PP María Salom ha acusado a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de ser "antisemita" y de no condenar el atentado terrorista de Hamás mientras que la también líder de Podemos ha retado a los populares a aclarar si continuarán siendo cómplices del "Estado genocida de Israel".

Además, Belarra ha vuelto a reclamar durante el pleno de control al Gobierno en el Senado que el Gobierno debe romper de una vez relaciones diplomáticas con Israel

Mientras, Salom ha reprochado durante la sesión que tras el brutal atentado de Hamás, la ministra hable de "genocidio planificado" de Israel en Gaza y que la Unión Europea (UE) debe acabar con la "ocupación y apartheid" al pueblo palestino.

"Ni una palabra de condena a los brutales atentados por el grupo terrorista Hamás en Israel. Personas inocentes, bebes decapitados, mujeres violadas y el Gobierno a través de su ministra no condena los atentados. Parece que los muertos no son iguales", ha arremetido Salom para recriminar a Belarra que, a su juicio, no dirija ningún mensaje de "compasión hacia el pueblo de Israel".

Luego, ha acusado a Belarra de ser "antisemita" como así sostiene la Federación de Comunidades Judías en España y que eso es "una forma de racismo".

Finalmente, la senadora popular ha recriminado a Belarra haber generado un problema internacional, con un cruce de comunicados y de acusaciones entre la Embajada y el Gobierno por su culpa, y de haber sumido a España en el "descrédito internacional", si bien la culpa no es solo suya sino también del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que permite este "desaguisado" por seguir en la Moncloa cuando debía cesarla.

BELARRA EXIGE RESPETO Y ACUSA A ISRAEL DE "LIMPIEZA ÉTNICA"

Por su parte, la ministra ha exigido respeto al PP dado que todos los presentes en la cámara rechazan la violencia contra la población civil israelí.

Eso sí, Belarra ha reprochado que lo que "está en duda" es si el PP "va a dejar de ser cómplice con el Estado genocida de Israel", instando a los populares a aclarar si también rechazan la violencia contra los niños palestinos.

"Lo que estamos viendo en Palestina por parte de Israel es un genocidio, es limpieza étnica, es el intento de exterminio de todo un pueblo. Y esto se produce en un contexto de décadas de ocupación ilegal de tierras que no le pertenecen, robándoles las casas a los palestinos, acosándoles, ejerciendo violencia cotidiana contra el pueblo palestino", ha enfatizado Belarra.

Luego, ha calificado de "terrorífica" la situación en Gaza con bombardeos a la población civil y ha preguntado a Salom si condena esos asesinatos a ciudadanos palestinos, dado que la respuesta militar de Israel "no es legítima defensa".

"A lo mejor a ustedes les dan igual los miles de niños palestinos asesinados, pero hay personas a las que no y me atrevo a decir que somos mayoría, los españoles que somos gente de paz, gente de paz que quieren que este genocidio termine", ha zanjado la ministra de Derechos Sociales.