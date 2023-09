El PP acusa a Armengol de "deslizarse por una peligrosa pendiente" con las lenguas cooficiales y no descarta ir al TC

Los 'populares' ya avanzaron hace una semana que no usarían pinganillos y no se prevé que lo haga Feijóo en la investidura

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha cargado duramente este lunes contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que ha acusado de "deslizarse por una peligrosa pendiente" con la reforma relativa al uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Dicho esto, ha asegurado que su partido sigue analizando jurídicamente esa reforma, que no descartan recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP al ser preguntada si el PP va a actuar como ha hecho Vox, que ha anunciado una querella contra Armengol por permitir el uso de las lenguas cooficiales antes del cambio del Reglamento del Congreso.

Gamarra ha indicado que el PP está analizando este asunto "desde el punto de vista de la constitucionalidad, de las decisiones tomadas y de lo aprobado", así como lo que tiene que ver "con el fraccionamiento de contratos que se ha llevado a cabo para implantar algo que todavía no estaba aprobado ni había entrado en vigor".

Sin embargo, ha recalcado que "más allá de lo jurídico", ella se queda con "lo político", ante la trascendencia que tiene, a su juicio, que la legislatura arranque con una presidenta de la Cámara que "empiece incumpliendo y saltándose la ley".

"Me parece no sólo un mal precedente, me parece que es toda una declaración de intenciones sobre cómo considera la ley el PSOE y los dirigentes del PSOE", ha avisado, para añadir que "nadie está por encima de la ley ni al margen de ella".

En este sentido, ha asegurado que Armengol lo primero que debiera de hacer es "dar ejemplo". "Si tú mismo te las saltas, yo creo que lo que estás haciendo, evidentemente, es deslizarte desde dentro de las instituciones por la peligrosa pendiente de la democracia iliberal donde se cuestiona al final el Estado de Derecho", ha enfatizado.

DEBATE DE INVESTIDURA CON LAS LENGUAS COOFICIALES

Feijóo se someterá este martes a su debate de investidura en el Congreso, el primero en el que se escucharán discursos en lenguas cooficiales y se podrán usar pinganillos para recibir la traducción simultánea.

Fuentes del PP ya avanzaron hace una semana que no el partido no tenía intención de utilizar pinganillos porque, según dijo, los diputados que se sientan en el hemiciclo comparten la lengua común que es el castellano.

Por tanto, no se prevé que Feijóo utilice el pinganillo esta semana para escuchar las intervenciones de los portavoces de Junts o de ERC durante la investidura, una foto con los auriculares que hasta ahora han rechazado desde la dirección nacional del partido.

Por lo pronto, la secretaria general del PP ha señalado que Feijóo va a desarrollar un debate "no solo para los 350 diputados que están en la Cámara, sino para los 48 millones de españoles", que tienen "una lengua común".

"Y los 48 millones de españoles tenemos la misma lengua común que tienen los 350 diputados del Congreso, que la hablan perfectamente y la entienden perfectamente", ha añadido Gamarra, quien tampoco ha precisado si Feijóo responderá a cada grupo de manera individual en el debate de investidura o podría agrupar las intervenciones.