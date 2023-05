El PP acusa a Armengol de "buscar culpables" en materia de vivienda y critica su "deslealtad institucional"

El portavoz de campaña del PP de Baleares, Sebastià Sagreras, ha acusado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de "buscar culpables" ante el "problema de la vivienda" y ha censurado la "deslealtad institucional que practica con ayuntamientos y alcaldes", como el de Llucmajor.

Así se ha expresado el representante del PP ante lo que ha calificado de "mentiras, excusas y embustes" de Armengol, para "no reconocer el fracaso de Govern en materia de vivienda y trasladar toda responsabilidad propia a terceros", según ha indicado el partido en una nota de prensa.

Sagreras ha considerado que la jefa del Ejecutivo balear "ha convertido la vivienda en el principal problema de los ciudadanos" y ha afirmado que Baleares es la Comunidad Autónoma con "el precio de alquiler y compra más caros de España y donde más han subido en estos últimos años".

"No sólo no le ha bastado esto, sino que ahora, como mal pagadora, se dedica a buscar culpables de sus propios fracasos, ya se vio hace unos meses cuando puso a echar la culpa de los problemas de vivienda a los extranjeros. Después no bastaron los extranjeros y también pasaron a ser los propietarios los culpables. Y, ahora, no bastan los extranjeros y los propietarios y se dedica a echar la culpa a los ayuntamientos del problema del acceso a la vivienda, cuando es el Govern quien tiene todas las competencias en materia de vivienda", ha advertido Sagreras

El portavoz de campaña del PP ha señalado que, en esta última semana, Armengol responsabilizó al ayuntamiento y al alcalde de Llucmajor de que "no hubiera vivienda disponible en el municipio, porque no habían cedido solares al Ibavi".

"Pero hoy toca censurar sus mentiras y recordar que el Ayuntamiento de Llucmajor, ya en el año 2009, cedió dos solares al Govern para que el Ibavi construyese allí Viviendas de Protección Oficial (VPO). Pues bien, estos dos solares están igual que en el año 2009, sólo se ha añadido un letrero del Ibavi, con unas letras que ya están desapareciendo debido al paso del tiempo", ha añadido.

Por todo ello, ha recriminado la "incapacidad política" de Armengol para "solucionar el problema de la vivienda" y, además, ha reprobado la "necesidad de culpabilizar a otros cuando todas las competencias son suyas" y "la deslealtad institucional que, como presidenta del Govern, practica con los ayuntamientos y los alcaldes, en este caso el de Llucmajor", ha concluido.