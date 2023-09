El PP acusa al alcalde de Los Palacios de impedir el debate de una moción sobre la amnistía y él lo niega

Los populares critican que la moción no fuese debatida y el alcalde dice que fue formulada por vía urgente y no superó la votación previa

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, Rafael Ruiz, ha lamentado que en el último pleno no fuese abordada su moción sobre la ley que negocian el PSOE y Unidas Podemos con los independentistas catalanes, para amnistiar a los implicados en el proceso independentista catalán de 2017 que aún tienen cargos pendientes con la Justicia. Mientras el edil del PP acusa al alcalde, Juan Manuel Valle (IP-IU), de "impedir" el debate de la moción, Valle señala que el PP "prefirió" presentar la propuesta por vía urgente y no por vía ordinaria y que la misma no superó la votación previa del trámite de urgencia.

Ruiz ha criticado así al alcalde por "usar su mayoría absoluta para impedir que se debata en el pleno sobre la amnistía", acusándole de "sumisión" hacía el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

El portavoz popular ha alertado de que una ley de amnistía como la que negocian los partidos del Gobierno con Junts y ERC "va en contra de principios fundamentales del Estado de Derecho, como la exclusividad del poder judicial para juzgar y ejecutar sentencias, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica". "Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden declarar inmunes a un grupo de personas, eliminar sus delitos o evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano", ha aseverado, mientras el Gobierno asegura que toda negociación estará dentro de la Constitución.

LOS TRIBUNALES

Además, ha señalado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene aún pendientes aspectos respecto a líderes del proceso independentista catalán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún no se ha pronunciado sobre las peticiones de los mismos sobre supuestas vulneraciones de derechos.

Para el también diputado autonómico, "Pedro Sánchez ha abierto la puerta a la tramitación de una proposición de ley para una amnistía, un paso que plantea serias dudas de inconstitucionalidad y busca evitar los controles legales del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado"; avisando de que "el costo de la Presidencia no debería ser la exculpación de centenares de delitos, ni que ello socave el Estado de Derecho, legitime la sedición y cause una profunda conmoción social".

Por eso, ha recriminado al alcalde que no haya permitido "hablar de esto en el pleno de Los Palacios", cuando se trata de un asunto de interés nacional.

EL CAUCE DE LA MOCIÓN

El alcalde ha replicado que el PP "prefirió presentar la moción por urgencia y en su uso de la palabra tampoco justificó la urgencia de la misma, a sabiendas de que el pleno puede o no aprobar la urgencia de dicha moción", que fue rechazada con 14 votos en contra, los del Gobierno local y los del PSOE. "Si de verdad hubiera querido debatirla podría haberla presentado por el procedimiento ordinario, en tiempo y forma", dice el primer edil, señalando que "el pleno es soberano, elegido por las urnas, por el pueblo, y en él deben tratarse asuntos que atañen a la vida del municipio y no asuntos que en poco o nada puede influir la votación resultante en el pleno".

Para el alcalde, la postura del PP proyecta "ganas de perder el tiempo, con todas las cosas importantes que deben tratarse y de que verdad importan a la vida de la ciudadanía de nuestra localidad".