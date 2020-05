El acuerdo de la izquierda para frenar al PP en Badalona pende de un hilo

Alba Gil

Las formaciones de izquierda del Ayuntamiento de Badalona han logrado finalmente construir un acuerdo para evitar que el PP de Xavier García Albiol gobierne la ciudad, un pacto que a escasas horas del pleno de investidura aún pende de un hilo por las divergencias entre Guanyem y el PSC.

La carrera para ocupar la alcaldía de Badalona comenzó el pasado 22 de abril, después que el socialista Álex Pastor firmara su dimisión desde la comisaría a la que fue conducido por saltarse el confinamiento y conducir en estado de embriaguez.

La 'fumata blanca' a la elección de un nuevo alcalde progresista para frenar los pies a Albiol, el más votado en las pasadas elecciones municipales, ha llegado de sopetón y tras días de intensas y frustradas negociaciones, que parecían abocar el mando del municipio en manos populares.

Sin embargo, la falta de concreción y las reticencias de Guanyem Badalona en Comú, la candidatura que lidera la exalcaldesa Dolors Sabater, podrían hacer volar por los aires la propuesta que ha lanzado este lunes el PSC poco antes de que comenzara la tercera reunión entre las fuerzas de izquierda.

Tras jornadas de cruces de reproches y ofertas frustradas, los socialistas han tendido hoy la mano a Guanyem para que Sabater asuma la alcaldía mañana a cambio de compartirla con el candidato del PSC Rubén Guijarro, que la relevaría en un año y medio.

Un giro de guion que ha insinuado el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, al opinar que dicha opción no sólo se "podría plantear" sino también "tener en cuenta" dada la "fragmentación del consistorio".

El anuncio oficial del grupo municipal ha llegado poco después con el objetivo de desencallar la situación, atascada por la falta de consenso desde la renuncia del socialista Álex Pastor.

La propuesta del PSC de compartir la alcaldía ha recibido el visto bueno de Sabater, quien ha rechazado en cambio turnarse al cabo de 18 meses y ha emplazado a sus hipotéticos socios a pactar los pormenores una vez pasada la investidura.

"El acuerdo que plantea el PSC sólo es posible si primero hay la elección de la alcaldía", ha dicho tras enfatizar que no se trata de un "reparto de cromos", sino de "afianzar el bloque" de izquierdas.

Sabater se ha mostrado confiada en que los socialistas cederán a investirla aunque no hayan suscrito ningún documento y ha alegado la falta de tiempo para "definir" la manera como se turnarán el mando, lo que prefiere hacer, ha dicho, a posteriori.

Sin embargo, el PSC ha salido inmediatamente al paso y ha advertido de que no la votarán mañana a menos que concreten el reparto del cargo, cuyo traspaso exigen que sea en noviembre del próximo año: "El pacto tiene que ser en estas condiciones, por escrito y firmado por todos los grupos municipales", ha recalcado Guijarro.

Los socialistas han remarcado que no negociarán "ni meses, ni semanas ni días" y han detallado que han remitido un documento con la propuesta al conjunto de fuerzas que formarían parte del ejecutivo, por lo que "si no se firma antes" del pleno, "no habrá investidura".

Si finalmente Guanyem y el PSC ajustan los términos del acuerdo, el próximo ejecutivo de Badalona estaría liderado por ambos partidos -que obtuvieron cuatro y seis concejales, respectivamente- con la participación de ERC -que obtuvo tres al concurrir con Sabater, de quien se separaron poco después del 26M-, los dos ediles de los comunes que hasta ahora formaban parte del gobierno socialista y el único de JxCat.

De esta manera, habrían logrado forjar una alternativa a los once concejales de García Albiol, quien ha lamentado este "pacto de la indecencia, pero ha asegurado que le beneficiará de cara a los comicios de 2023, para los que las encuestas le pronostican una mayoría absoluta, que se encuentra en los 14 ediles.

"Anímicamente, es un golpe muy fuerte, pero estoy convencido de que 2023 pondrá las cosas en su sitio", ha zanjado en declaraciones a Efe. EFE

